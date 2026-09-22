Analiza globalnih cijena dizela: U SAD-u i Japanu gorivo jeftinije nego u BiH, Hongkong na vrhu liste

Gdje se u svijetu toči najjeftiniji dizel, a gdje najskuplji? Od pola centa u Venecueli do preko 4 evra u Hongkongu

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić

Prema podacima od 14. septembra 2026. godine, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 1,796 evra po litru. Iako je ova cijena povoljnija u odnosu na većinu zapadnoevropskih zemalja i susjedstvo, vozači u pojedinim najrazvijenijim ekonomijama svijeta toče znatno jeftinije gorivo.

Sjedinjene Američke Države bilježe prosječnu cijenu od 1,438 evra po litru, što je primjetno jeftinije nego u BiH. Još veća razlika prisutna je u Japanu, gdje litar dizela košta svega 0,890 evra, dok se na Tajvanu toči za 0,814 evra. Među razvijenim zemljama sa nižom cijenom goriva od BiH nalaze se i Ujedinjeni Arapski Emirati sa 1,014 evra, Australija sa 1,520 evra te Kanada sa 1,677 evra po litru.

Kada je riječ o zemljama regiona, Bosna i Hercegovina drži relativno povoljnu poziciju. Jedina regionalna država u kojoj je dizel jeftiniji jeste Sjeverna Makedonija sa cijenom od 1,610 evra po litru. Sve ostale komšije bilježe više cijene. U Crnoj Gori litar košta 1,900 evra, u Hrvatskoj 1,908 evra, u Sloveniji 1,939 evra, dok vozači u Srbiji plaćaju 1,993 evra po litru. Ipak, kada se ove cijene stave u odnos sa prosječnim platama, gorivo predstavlja znatno teže opterećenje za kućne budžete u BiH, nego u zemljama regiona gdje su prosječna primanja viša.

Ovo istraživanje obuhvatilo je ukupno 169 zemalja i teritorija širom svijeta, a BiH se po skupoći dizela nalazi na 46. mjestu.

U ostatku Evrope troškovi su drastično viši zbog obimnih akciza i poreza, pa tako u Njemačkoj litar dizela iznosi 2,437 evra, dok je titulu najskuplje lokacije na svijetu ubjedljivo odnio Hongkong sa cijenom od 4,067 evra po litru.

Na samom dnu globalne tabele nalaze se naftne sile sa izdašnim državnim subvencijama poput Venecuele (0,004 evra), Irana (0,005 evra), Saudijske Arabije (0,413 evra) i Katara (0,487 evra), gdje je gorivo i dalje znatno povoljnije u poređenju sa evropskim standardima.

Navedeni podaci o globalnim cijenama goriva preuzeti su sa specijalizovanog portala globalpetrolprices.com.

Inače, od 14. septembra cijene goriva u Bosni i Hercegovini dodatno su porasle, te se na domaćim benzinskim pumpama polako ali sigurno približavaju granici od 4 KM po litru.