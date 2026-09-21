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"Malo je to providno": Blanuša objavio da neće učestvovati u emisiji u kojoj je trebalo da gostuje sa Minićem

"Malo je to providno": Blanuša objavio da neće učestvovati u emisiji u kojoj je trebalo da gostuje sa Minićem

Izvor mondo.ba
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Kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša obavijestio je javnost da neće učestvovati u emisiji RTRS-a koja je najavljena za srijedu uveče, a u kojoj je trebalo da gostuje i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.

Branko Blanuša Izvor: Slaven Petković - Mondo

Blanuša je naveo da je poziv za snimanje emisije dobio u ponedjeljak ujutro, svega dva dana prije njenog održavanja, u vrijeme kada su kalendari kandidata već ispunjeni ranije dogovorenim aktivnostima.

"I RTRS i Savo Minić znaju da su, u jeku predizborne kampanje, kalendari kandidata već odavno prepuni aktivnosti i da je rok od dva dana besmislen. Uz to, sve živo iz SNSD-a prethodnih dana izašlo je iz sjenke u javnost i progovorilo o duelu između kandidata. Malo je to providno", naveo je Blanuša, saopšteno je iz SDS-a.

On je poručio da ne želi da bude dio, kako je rekao, "igrokaza režima", te da će u srijedu biti u Kozarskoj Dubici i Prijedoru, gdje su mu ranije zakazani susreti i razgovori sa građanima.

"Nema te sile koja će me natjerati da zbog gostovanja u emisiji sa čovjekom koji je dio režima koji je natjerao građane Republike Srpske da bježe u bijeli svijet, te iste građane iznevjerim. Ipak su mi ljudi bitniji", poručio je Blanuša.

Blanuša je dodao da, kako je naveo, vlast neće jeftinim političkim trikovima spriječiti promjene koje građani očekuju.

"U SNSD-u moraju da znaju da ovakvim jeftinim politikantskim trikovima neće spriječiti da se pravda vrati u Republiku Srpsku. Narod ih je odavno prozreo", poručio je Blanuša.

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Izbori 2026 opšti izbori 2026. Branko Blanuša

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