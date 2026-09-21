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Preminuo šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum: Proglašena desetodnevna žalost u Dubaiju

Preminuo šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum: Proglašena desetodnevna žalost u Dubaiju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je danas, a Dubai je proglasio desetodnevnu žalost uz spuštanje zastava na pola koplja.

Preminuo šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum Izvor: X@DXBMediaOffice

Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je u ponedjeljak ujutru, saopštile su vlasti Dubaija.

"Sud je proglasio desetodnevnu zvaničnu žalost u Dubaiju, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja, počev od danas, u ponedjeljak", navedeno je u saopštenju Dubai Media office.

Vladar Dubaija, Mohamed bin Rašid Al Maktum, oglasio se na društvenoj mreži "X" kako bi odao počast svom bratu:

"Neka ti se Bog smiluje, moj brate... Pridružio si se velikom i plemenitom Gospodaru... Nema te pred našim očima, ali si i dalje u našim molitvama i srcima."

Ko je bio šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum?

Kao četvrti i najmlađi sin nekadašnjeg vladara Dubaija (šeika Rašida bin Saeda Al Maktuma, koji je vladao od 1958. do smrti 1990. godine) i brat aktuelnog vladara, šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum obavljao je funkciju zamjenika načelnika policije i javne bezbjednosti Dubaija.

Nakon školovanja na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandherst u Velikoj Britaniji, posvetio je decenije razvoju sporta. Bio je dugogodišnji prvi čovjek kluba Al-Vasl, jedan od osnivača Dubai International Marine Cluba i ključna figura u razvoju konjičkih trka i hipodroma Džebel Ali.

(MONDO)

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