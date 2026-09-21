Požar u Sarajevu: Gori krov tržnog centra (VIDEO)

Na krovu centra Vistafon, koji se nalazi uz Olimpijski bazen Otoka, danas je izbio požar na krovnoj konstrukciji, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.
Kako je rečeno za Klix.ba, na terenu je veliki broj vatrogasaca koji pokušavaju sanirati požar.
Veliki požar u Sarajevu: Gori objekat kod Olimpijskog bazenapic.twitter.com/KjmLkCAu0S— Nezavisne novine (@NezavisneBL)September 21, 2026
Požar je prijavljen u 14:45 sati, a nema informacija o uzroku požara, niti o šteti na ovom objektu.
(Mondo)