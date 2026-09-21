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Požar u Sarajevu: Gori krov tržnog centra (VIDEO)

Požar u Sarajevu: Gori krov tržnog centra (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Na krovu centra Vistafon, koji se nalazi uz Olimpijski bazen Otoka, danas je izbio požar na krovnoj konstrukciji, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

Požar u Sarajevu Izvor: Screenshot/Klix

Kako je rečeno za Klix.ba, na terenu je veliki broj vatrogasaca koji pokušavaju sanirati požar.

Požar je prijavljen u 14:45 sati, a nema informacija o uzroku požara, niti o šteti na ovom objektu.

(Mondo)

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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