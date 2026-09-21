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Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio Adanu: Podrhtavanje osjetili i susjedni regioni

Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio Adanu: Podrhtavanje osjetili i susjedni regioni

Autor Haris Krhalić Izvor MONDO/Srna
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Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio je jutros pokrajinu Adana na jugu Turske, saopštila je Državna uprava za vanredne situacije.

Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio Adanu Izvor: Shutterstock.com/DestinaDesign

Prema navodima nadležne službe, zemljotres se dogodio oko 4.00 časa po lokalnom vremenu u okrugu Saimbejli, na dubini od oko sedam kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim pokrajinama Kajseri, Osmanije i Kahramanmaraš.

Za sada nema izvještaja o stradalima niti materijalnoj šteti, dok nadležne službe nastavljaju provjeru stanja na terenu.

Turska se nalazi na području sa više aktivnih seizmičkih rasjeda, zbog čega su zemljotresi relativno česta pojava u različitim dijelovima zemlje.

Prema informacijama agencije Sinhua, nadležni nastavljaju pratiti situaciju nakon jutrošnjeg potresa.

(Mondo)

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zemljotres Turska

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