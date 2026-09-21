Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio Adanu: Podrhtavanje osjetili i susjedni regioni

Zemljotres magnitude pet stepeni pogodio je jutros pokrajinu Adana na jugu Turske, saopštila je Državna uprava za vanredne situacije.
Prema navodima nadležne službe, zemljotres se dogodio oko 4.00 časa po lokalnom vremenu u okrugu Saimbejli, na dubini od oko sedam kilometara.
Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim pokrajinama Kajseri, Osmanije i Kahramanmaraš.
Za sada nema izvještaja o stradalima niti materijalnoj šteti, dok nadležne službe nastavljaju provjeru stanja na terenu.
Turska se nalazi na području sa više aktivnih seizmičkih rasjeda, zbog čega su zemljotresi relativno česta pojava u različitim dijelovima zemlje.
Prema informacijama agencije Sinhua, nadležni nastavljaju pratiti situaciju nakon jutrošnjeg potresa.
(Mondo)