"Ograničenja su iz doba fiće": Crna Gora razmatra povećanje dozvoljene brzine na putevima

MUP Crne Gore pokrenuo je inicijativu za preispitivanje i analizu postojećih ograničenja brzine na putevima u zemlji. Stručnjaci i građani podržavaju korekciju zastarjelih ograničenja kako bi se smanjile gužve i prilagodile moderne saobraćajnice.

Izvor: Shutterstock

Vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić ističu da bi, pored same brzine kretanja, analiza morala obuhvatiti i kontrolu zaštitnih odbojnih ograda (bankina) te potencijalnih odrona, kao ključnih faktora koji utiču na bezbjednost.

Prema njihovim riječima, povećanje brzine za 10 do 20 km/h na dionicama gdje je trenutno ograničenje 40 ili 50 km/h neće ugroziti sigurnost učesnika u saobraćaju, ali će znatno smanjiti gužve i nervozu vozača.

Radojević naglašava da konačnoj odluci mora prethoditi provjera kompletne mreže od strane šireg tima stručnjaka. Kao jedan od primarnih primjera loše signalizacije navodi put prema Danilovgradu.

"Zamišljen kao brza cesta, u praksi smo dobili prilično spor put. Vozači su pod stalnom tenzijom zbog čestih kočenja uslijed uključenja i pješačkih prelaza u nivou kolovoza", naveo je Radojević, predlažući izgradnju kružnih tokova, kolektorskih puteva, pasarela i podzemnih prelaza po uzoru na autoputeve.

On dodaje da je reviziju potrebno uraditi i na putnom pravcu Podgorica–Cetinje, posebno na dionicama sa tri trake gdje su preglednost i geometrija puta na visokom nivou.

Vještak Goran Čarapić apostrofira da se nijedan saobraćajni znak ne smije postavljati na osnovu ličnog osjećaja, već isključivo na bazi detaljnih analiza nagiba, krivina, pješačkih prelaza i biciklističkog saobraćaja.

"Određene ulice bulevarskog tipa koje imaju takve karakteristike da brzine kretanja koje su sada ograničene na, mislim, 50 ili 40 km/h treba u svakom slučaju korigovati, jer za povećanje tih brzina od 10 do 20 km/h nećete bilo čim ugroziti bezbjednost saobraćaja, a daćete mogućnost većeg broja prolaza vozila tom dionicom, tako da ćete smanjiti i gužve i nervoze, mogu slobodno reći, pojedinih vozača", kaže on, piše RTCG.

Anketirani građani Crne Gore ne kriju nezadovoljstvo trenutnim stanjem i podržavaju ideju o korekciji brzina na pojedinim dionicama. Dok jedni naglašavaju da podržavaju stroge kontrole i kazne, ističu da su ograničenja od 40 ili 60 km/h na potpuno ravnim i preglednim dionicama nelogična.

"Znamo svi da su sada vozila i modernija i brža, ali nekako smo sa tim ograničenjima ostali na nivou kad su se vozile 'Fiće' i 'Zastava'", prokomentarisao je jedan od vozača.

Iz MUP-a Crne Gore navode da predlažu formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa u kojima će učestvovati predstavnici relevantnih institucija, saobraćajni stručnjaci i profesori sa Univerziteta Crne Gore.

Cilj radnih grupa biće da na osnovu mjerljivih pokazatelja i detaljnih analiza utvrde na kojim dionicama postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili eventualno smanjenje postojećih ograničenja brzine.