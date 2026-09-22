Muškarac uhapšen kod Kotor Varoša jer je pucao u ovcu iz pištolja

Policija u Kotor Varošu uhapsila je muškarca zbog sumnje da je hicem iz pištolja usmrtio ovcu. U Banjaluci je uhapšen i muškarac koji je pucao iz automatske puške.

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Policija u Kotor Varošu uhapsila je H.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Mučenje i ubijanje životinja", nakon što je vatrenim oružjem usmrtio ovcu.

Policiji je juče prijavljeno da je 20. septembra oko 17 časova nepoznato lice upotrebom vatrenog oružja usmrtilo domaću životinju.

Policijski službenici su preduzeli mjere i radnje, nakon čega je H.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. Od njega je uz potvrdu oduzet pištolj marke "CZ" sa pripadajućom municijom.

Sve mjere i radnje u ovom slučaju preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Pucao iz automatske puške u dvorištu

Banjalučka policija uhapsila je M.V. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

Policiji je oko 1.30 časova prijavljeno da je M.V. u dvorištu porodične kuće pucao iz vatrenog oružja. Policija je na licu mjesta pronašla i izuzela šest čaura.

Kod M.V. je alkotestiranjem utvrđeno 1,56 g/kg alkohola u organizmu, a pronađena mu je i oduzeta automatska puška.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.