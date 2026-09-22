Filmska zapljena više od dvije tone kokaina u Atlantiku: Španci i Francuzi razbili balkanski narko-kartel

Španska i francuska policija presrele su jahtu u Atlantiku sa dve tone kokaina namijenjenog balkanskoj mafiji. Uhapšeno je petoro pripadnika narko-mreže.

Izvor: Luksemburška policija

Španska poreska agencija i francuska carina zaplijenile su drogu u Atlantiku i uhapsile četiri člana posade jahte, kao i vođu grupe sa sjedištem u Đironi.

Presretanje jedrenjaka koji je prevozio više od dvije tone kokaina u Atlantiku dovelo je do razbijanja logističke mreže za šverc droge. Zajednička vojno-carinska operacija u blizini obale Galicije završena je hapšenjem posade na otvorenom moru i vođe mreže u Đironi, što predstavlja jednu od najvećih zapljena na pomorskim rutama narko-kartela, piše Euronews.com.

Operacija "Doncela" (Doncella), koju je sprovela španska Služba za carinski nadzor zajedno sa francuskim carinskim organima, rezultirala je sa pet hapšenja i zapljenom više od 2.000 kilograma kokaina na oko 400 milja od obale Galicije. Istraga je pokrenuta u februaru u Đironi kako bi se ispitale sumnjive aktivnosti u vezi sa jednom jahtom.

Brodovi za istočnoevropsku i balkansku mafiju

Fokus je bio na jahti dužine 14 metara koja je plovila pod zastavom Poljske, ali je dio dokumentacije izazvao sumnju, a ispostavilo se i da je njen vlasnik ranije osuđivan za krađu.

Dokazi su potvrdili da je ova mreža snabdijevala organizovane kriminalne grupe iz Istočne Evrope i sa Balkana rekreativnim plovilima pod stranim zastavama. Nakon prikupljanja informacija u Poljskoj preko Obaveštajnog centra za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala, policajci su locirali jahtu u mjestu Roses u Đironi i držali je pod nadzorom sve do 11. jula, kada je isplovila sa isključenim sistemom za praćenje kako bi izbjegla nadzor.

Uhapšeno petoro osumnjičenih

Uz pomoć američke Agencije za borbu protiv trgovine drogom (DEA), britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) i portugalskog Pomorskog analitičkog i operativnog centra za narkotike (MAOC-N), španski patrolni brod je locirao i pratio švercere na 400 milja od Galicije.

Nakon upada na brod u ranim jutarnjim satima 14. septembra, službenici su pronašli 70 balotiranih paketa sa 2.100 kilograma kokaina raspoređenih po palubi. Akcija je dovela do hapšenja četiri člana posade — državljana Argentine, Urugvaja, Kolumbije i Albanije — pri čemu je osumnjičeni Albanac navodno bio zadužen za nadgledanje isporuke kupcima na Balkanu.

Dok je patrolni brod "Petrel I" teglio jahtu ka luci Vigo, policija u Đironi je uhapsila vođu mreže, državljanina Čilea zaduženog za nabavku plovila. Istraga je i dalje otvorena jer policija traga za muškarcem u Barseloni za koga se vjeruje da je bio odgovoran za nadzor i logistiku grupe.

Optuženi će se pojaviti pred Nacionalnim sudom po optužbama za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, šverc i trgovinu drogom, dok vlasti nastoje da presijeku atlantsku rutu šverca kokaina.