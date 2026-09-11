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Rendgen otkrio nevjerovatan pokušaj krijumčarenja: Nigerijac u tijelu nosio 1,3 kilograma kokaina

Rendgen otkrio nevjerovatan pokušaj krijumčarenja: Nigerijac u tijelu nosio 1,3 kilograma kokaina

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Španska policija pritvorila je Nigerijca u čijem je tijelu pronašla 109 paketića kokaina težine oko 1,3 kilograma, prilikom kontrole na aerodromu u Palma de Majorci.

Nigerijac u tijelu nosio 1,3 kilograma kokaina Izvor: Shutterstock

Nigerijac je doputovao letom iz Šarlroe u Belgiji, a policija je dobila informaciju o putniku za kojeg se sumnja da krije drogu u tijelu kako bi je unio na Majorku.

Uspjeli su da ga lociraju i identifikuju, a zatim su ga odveli u carinske prostorije, gdje su mu odradili snimanje rendgenom, prenose španski mediji.

Snimak je pokazao brojna strana tijela u njegovom organizmu, a njihov oblik i raspored odgovarali su paketićima koji se koriste za unutrašnje krijumčarenje droge.

On je prebačen u Univerzitetsku bolnicu "Son Espases", gdje je utvrđeno da mu je u tijelu bio kokain.Nigerijac je uhapšen zbog sumnje u trgovinu drogom, a Sud je odredio njegovo privremeno zadržavanje u pritvoru.

(Srna)

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Tagovi

kokain Španija

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