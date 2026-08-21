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Srpski fudbaler pao sa 1,5 tona kokaina i oružjem: Droga pripadala "Balkanskom kartelu", nije jedini uhapšen

Srpski fudbaler pao sa 1,5 tona kokaina i oružjem: Droga pripadala "Balkanskom kartelu", nije jedini uhapšen

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Uroš Milošević, bivši srpski fudbaler, uhapšen je u Portugalu sa 1,5 tona kokaina i oružjem, povezan sa 'Balkanskim kartelom'.

uhapsen fudbaler uros milosevic sa tonom i po kokaina Izvor: Profimedia/Bodo Marks/dpa

Bivši srpski fudbaler, identifikovan kao Uroš Milošević, uhapšen je na autoputu u Portugalu dok je prevozio više od tone i po kokaina i dva komada ratnog oružja, objavio je tamošnji portal "A Bola".

Droga, čija se vrijednost procjenjuje na više od 70 miliona evra, pripadala je "Balkanskom kartelu", navodi tamošnji medij "Jornal de Notícias".

Akcija portugalske policije, koja je prošle srijede rezultirala presretanjem kombija, otkrila je da je 31-godišnji bivši fudbaler, osim velike količine narkotika, prevozio i napunjeno ratno oružje spremno za upotrebu.

Hapšenje je uslijedilo nakon drugih akcija protiv iste kriminalne organizacije. Nedjelju dana ranije, u zajedničkoj operaciji portugalske policije i španske policije, uhapšena su još dva člana kartela u Španiji, gdje je zaplijenjeno 3,7 tona droge.

"Organizacija, čija je baza na jugu Španije, posluje širom Evrope, a portugalsku obalu koristila je kao mjesto za iskrcavanje velikih količina kokaina", objašnjeno je.

Isti izvor tvrdi da je Milošević imao skromnu fudbalsku karijeru u Srbiji, nastupajući za manje poznate klubove kao što su Čukarički, IM Rakovica, Teleoptik i Sinđelić Beograd.

(MONDO)

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kokain diler

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