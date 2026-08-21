Andre Agasi: "Novaku ne priznaju da je najveći iz očiglednih razloga - objasniću i kojih"

Andre Agasi objašnjava zašto Novak Đoković nije dobio priznanje koje zaslužuje kao najbolji teniser svih vremena.

Izvor: YouTube/Prime video

Amazonov dokumentarni film "Novak Đoković: Zimski vuk" privukao je veliku pažnju nakon što je juče objavljen na poznatom striming-serviru pošto je u 90 minuta približio kako zaista izgleda život najvećeg tenisera svih vremena. Saznali smo detalje o Novakovom djetinjstvu i NATO bombardovanju, pa najtežnim danima tokom deportacije iz Australije 2022. godine kada ga je cijeli svijet označio kao negativca, dok naravno veliki dio dokumentarca "otpada" i na njegove teniske podvige.

Malobrojne su kolege koje su pričale o njemu, u filmu recimo govori Rafael Nadal (ne i Rodžer Federer), a možda najtačniji opis čuli smo od legendarnog Andrea Agasija. Američki teniser, koji je bio i Noletov trener u jednom kratkom periodu tokom 2017. i 2018. godine, u samo nekoliko rečenica objasnio je ko je i šta je Novak Đoković.

Šta je Agasi rekao o Đokoviću?

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Nije nikakva tajna da su Agasi i Đoković, uprkos kratkoj saradnji, zadržali fenomenalan odnos i da se i danas druže. Ne stižu da se viđaju često, ali Đoković bi se ozario svaki put kada bi na tribinama vidio Agasija, osvajača osam grend slemova, u čijem je tenisu i karakteru uživao. I to je obostrano.

"Ne osjećam da je Đoković ni približno dobio priznanje koje zaslužuje za sve što je donio tenisu. Niko ne može da se mjeri sa onim što je on postigao. To je jasno kao dan. On je najbolji svih vremena", rekao je odmah "u glavu" Agasi.

Andre Agassi on Djokovic:



"I don't feel like he's been appreciated nearly as much as he's worthy of what he's brought to the game of tennis. Nobody can touch what he's accomplished. It is as clear as it gets. He's the best of all time."pic.twitter.com/B52FwcmJ6s — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)August 20, 2026



Prema njegovim riječima, Novakov status najvećeg svih vremena je uvijek pod lupom i zna zašto je to tako.

"Mislim da mu se, uprkos tome što je najbolji u istoriji, iz očiglednih razloga, globalno ne priznaje sve što je postigao", rekao je.

Zašto se Novaku ne priznaje da je najveći?

Vidi opis Andre Agasi: "Novaku ne priznaju da je najveći iz očiglednih razloga - objasniću i kojih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

"Zapitajte se zašto. Mediji su godinama i godinama izvlačili njegove izjave iz konteksta, predstavljali ga kao negativca i to je uticalo na to kako ga ljudi doživljavaju. On je, kao i mnogi drugi, griješio i pravio svoje greške, ali dok su greške drugih prolazile gotovo nezapaženo, njegove su se predstavljale uz jarke boje i sirene za uzbunu, kako bi ih svi vidjeli", rekao je Agasi i istakao da su mediji glavni krivci što danas mnogi imaju iskrivljenu sliku o Đokoviću.

Interesantno je da je identičnu sliku imao i autor dokumentarnog filma Džejson Hir koji je Đokovića znao samo po "incidentu" iz 2022. godine. Tek kada je pričao s njim i napravio film o njemu, shvatio je koliko griješi.

Džejson Hir i Novak Đoković na premijeri filma "Novak Đoković: Zimski vuk" u SAD.

Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

"Da bi postojao dobar, uvijek mora da postoji i loš. A Đokoviću je pripala uloga negativca", svjestan je svega Agasi, a sreća u nesreći je da je Novak Đoković odavno shvatio da će biti oni kojima neće moći da udovolji ma koliko se trudio, tako da je samo prestao da mari i pustio da "laju".

Kako gledati film o Đokoviću?

Novak Đoković: Zimski vuk ("Novak Djokovic: The Wolf In Winter") je najavljen kao "all-access" dokumentarac o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijeru je imao 20. avgusta na "Amazon Prime", a produkciju potpisuju Words + Pictures (Connor Schell) i Sadoux Productions.

Ono što je važno za publiku je da ovo nije klasična "biografija sa arhivom", već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. I o njemu uz pomenute govore i Pit Sampras, Boris Beker, Andre Agasi, Jelena Đoković, Džim Kurijer, kao i mnogi drugi poznati i priznati teniseri.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi "Amazon Prime", a mjesečna cijena pretplate je 6.99 evra. Probni period prije nego što vam naplate pretplatu je 14 dana. Pogledajte i trejler za film:

Trejler za film Novak Đoković: Zimski vuk. Izvor: Youtube / Prime Video

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Novak Đoković se poklonio posle poena na mreži na Vimbldonu protiv Rinderkneša Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)