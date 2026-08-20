Srpski teniser Novak Đoković umoran od nagađanja o penzionisanju o kome se priča već pet godina. Sada je jedno zasvagda stavio tačku na tu temu, iako je u prvi mah hteo da "zabrani" tu temu autoru filma Novak Đoković: Zimski vuk.

Izvor: YouTube/screenshot/Prime video

Srpski teniser Novak Đoković otvorio je dušu u Amazonovom dokumentarnom filmu Novak Đoković: Zimski vuk (Novak Djokovic: The Wolf In Winter) i tokom 93 minuta dotakao se brojnih tema koje su ga pratile kroz život i karijeru. Između ostalog, Đoković je pričao o teškom djetinjstvu i odrastanju tokom NATO bombardovanja, kao i lijepim i manje lijepim trenucima karijere, poput čuvene deportacije iz Australije 2022. godine.

Takođe, Đoković nije pričao isključivo o prošlosti, tokom filma se dotakao i svoje budućnosti u tenisu. Iako mu je već 39 godina, Đoković i dalje igra tenis i ne odustaje od njega, dok svakodnevno - već najmanje pet godina - sluša o tome da treba u penziju.

Zašto Novak neće u penziju?

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"Zaista se i dalje osjećam mladim", rekao je Novak Đoković koji nema odgovor na pitanje koje mu postavlja sada već čitav svijet: "Ne znam kada ću završiti karijeru. Možda za godinu dana, možda za još 15 godina, ne znam. Sve dok imam motivaciju, strast, ali prije svega dok osjećam da mogu da osvajam turnire i budem jedan od najboljih igrača na svijetu, želim da nastavim. Iskreno, nemam nikakav datum u glavi, nikakav rok do kojeg bih završio karijeru", rekao je on.

Vidi opis Novak Đoković: "Hajde mi objasnite zašto hoćete da se penzionišem?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

Na svaki turnir na koji dođe počne da se spekuliše da mu je to posljednji, a poznato je da je čak i svom ocu Srđanu Đokoviću zamjerio što ga je "pritiskao" da batali tenis.

"Znam da mnogi nagađaju o tome, mnogi me već godinama penzionišu. Zašto biste željeli da me penzionišete kada još igram i takmičim se na najvišem nivou? I dalje sam među pet najboljih igrača svijeta. Zašto bih pričao o penziji kada sebi stalno dokazujem da i dalje mogu da pobjeđujem?", rekao je Nole i dodao:

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"Vjerujte, najveći sumnjičavac sam ja. Ja sam taj koji najviše sumnja u sebe i pokušavam da dokažem sebi da griješim više nego bilo kome drugom".

Novak nije htio da priča o penziji

Džejson Hir i Novak Đoković na premijeri filma "Novak Đoković: Zimski vuk" u SAD.

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Autor filma Džejson Hir rekao je da je Novak Đoković od njega u početku tražio da se u dokumentarcu uopšte ne pominje penzija, pošto je to tema koja mu smeta. Dosadilo mu je da priča jedno te isto, ali ga je režiser podstakao da na ova pitanja ipak gleda kao kompliment.

"Rekao sam Novaku: ’Moramo da se pozabavimo ovim, ali to je kompliment, jer su ljudi fascinirani time koliko dugo možeš da nastaviš da radiš ovo što radiš'", rekao je Džejson Hir i dodao: "Ironija je u tome što mislim da će mu karijera biti produžena upravo zbog sumnji i nagađanja o njegovom penzionisanju. To je jedna od stvari koja ga sada pokreće. Siguran sam da će poslije rezultata u Sinsinatiju biti ljudi koji će pitati: ’Da li je ovo početak kraja?’ Pa, to Novaka pitaju već pet godina. Uopšte me ne bi iznenadilo da ostvari veliki rezultat na US Openu".

Kako gledati film o Đokoviću?

Novak Đoković: Zimski vuk ("Novak Djokovic: The Wolf In Winter") je najavljen kao "all-access" dokumentarac o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijeru je imao 20. avgusta na "Amazon Prime", a produkciju potpisuju Words + Pictures (Connor Schell) i Sadoux Productions.

Ono što je važno za publiku je da ovo nije klasična "biografija sa arhivom", već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. I o njemu uz pomenute govore i Pit Sampras, Boris Beker, Andre Agasi, Jelena Đoković, Džim Kurijer, kao i mnogi drugi poznati i priznati teniseri.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi "Amazon Prime", a mjesečna cena pretplate je 6.99 evra. Probni period prije nego što vam naplate pretplatu je 14 dana. Pogledajte i trejler za film:

Trejler za film Novak Đoković: Zimski vuk. Izvor: Youtube / Prime Video

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)