Novaku ljubili ruke u Beogradu: Isplivali dosad neviđeni snimci

Najbolji teniser svih vremena doživio je ovacije po dolasku u Beograd, a nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2024.

Izvor: Screenshot/Twitter/@Virim_iz_coska

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. Ako je i postojalo pitanje da li je on popularni "GOAT", poslije osvajanja Igara 2024, odgovor je više nego jasan. Dokumentarac o srpskom teniseru sad nam donosi drugačiji pogled na ova dešavanja, pošto su u njemu objavljeni dosad neviđeni snimci.

Đoković je olimpijsko zlato jurio čitave karijere i, ma koliko se nizali grend slemovi, uvijek bi nešto nedostajalo na smotri koja se održava jednom u četiri godine. Na kraju, vidjeli smo i taj trenutak, poslije dva taj-brejka pao je i Karlos Alkaraz u velikom finalu. Da je medalja bila posebna za tenis, planetu, Srbiju, a naročito Novaka, svjedoči i snimak iz auta koji je napravila njegova supruga Jelena nakon toliko željenog uspjeha.

"Tek sada polako počinjem da shvatam sve što se dešava. Mnogo toga se događa u isto vrijeme i nemam priliku da zastanem i mirno sagledam cijelu situaciju", rekao je Đoković supruzi.

Na snimku možemo vidjeti ovacije koje su sačekale Đokovića sa svih strana. Rijeke ljudi čekale su da pozdrave najboljeg tenisera svijeta. Koliku radost je rođeni Beograđanin donio domovini najbolje govore osmijesi, suze i ponos na licima navijača. Posebnu pažnju privukao je momak koji je Đokoviću poljubio ruku, kao odraz zahvalnosti za sigurno jedan od najljepših sportskih trenutaka u istoriji Srbije.

Snimak je nastao osam dana po osvajanju medalje, ali radost zbog rezultata koji je ostvario u Parizu nije jenjavala. Može se reći da je baš tih dana dostigla vrhunac u Beogradu, a u dokumentarcu "Novak Đoković: Zimski vuk" to smo mogli i da potvrdimo.