"Bio sam protiv Đokovića, a onda sam snimio film o njemu": Režiser se zabezeknuo kad ga je upoznao

Premijera dokumentarca 'Novak Đoković: Zimski vuk' na Amazon Prime otkriva nepoznate aspekte života i karijere ovog teniskog šampiona. Zanimljivo je da je režiser Džejson Hir bio protiv Đokovića dok ga nije upoznao.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Dokumentarni film o životu i karijeri Novaka Đokovića pod nazivom "Novak Đoković: Zimski vuk" stiže na Amazonovu platformu "Prime" 20. avgusta. Godinama je inače Nole najavljivao dokumentarac, međutim kockice se nisu poklopile sve do sada kada je uspio da sa američkom kompanijom za striming postigne dogovor.

Film je već imao premijeru u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je Đoković okupio prijatelje i brojne poznate ličnosti poput Majka Tajsona, Džona Mekinroa, Ane Vintur i drugih, a režiser dokumentarca Džejson Hir (Hehir) izgleda da je napravio sjajan posao. Đoković i Amazon su baš njega izabrali kao renomiranog autora dokumentarnih filmova (radio je "Posljednji ples" Majkla Džordana), iako na prvu loptu nije bio sasvim siguran u to.

Hir bio protiv Đokovića

"Nisam bio baš fanatični ljubitelj tenisa", rekao je Džejson Hir tokom gostovanja u podkastu Entija Rodika "Served": "Iskreno, u tom trenutku sam znao za njega (Đokovića, prim. aut.) zbog skandala oko deportacije i vakcina, gdje se nisam slagao sa njim, a ne slažem se ni danas. Tako da nisam imao neku lijepu sliku o njemu u glavi, jer je to i dalje bilo aktuelno u vestima. Kada biste spomenuli Novaka, spomenuli biste i to, i to će ga pratiti još neko vrijeme. Time se donekle bavimo i u dokumentarcu".

Bez obzira na to što se u mnogim stvarima ne slaže sa Đokovićem, Hir je odlučio da prihvati izazov i da ispriča priču o karijeri i životu koji su mnogo više od tog januara 2022. godine. Zato su razvili i prijateljstvo tokom snimanja.

"Gajim naklonost prema njemu i sada ga smatram prijateljem. Zato želim da pobjeđuje, jer želim da moj prijatelj postigne nešto što mu je duboko značajno... Ovaj projekat mi je oduzeo više vremena nego 'The Last Dance' o Džordanu, iako je taj trajao deset sati, a ovaj dokumentarac samo 92 minuta. Ovaj projekat je od početka do kraja trajao duže od njega", dodao je režiser filma "Zimski vuk".

Šta znamo o filmu o Đokoviću?

U prvom trejleru koji je objavljen za film "Novak Djokovic: The Wolf in Winter" (Novak Đoković - zimski vuk), vidimo da o njemu govore Andre Agasi, Rafael Nadal, Jelena Đoković i mnogi drugi. U njemu recimo nismo vidjeli Rodžera Federera i to je pomalo misterija, dok se očekuju naravno i Đokovićevi roditelji koji su i te kako imali uticaj na ovo što je postao danas.

Novak Đoković je pričao o tome koja je porodica morala mnogo toga da se odriče da bi njemu obezbijedila pristojne uslove da nastavi da se bavi sportom, dok je sam priznao da u njega niko ne sumnja kao što sam to čini.

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega", pokazao je Novak Đoković prstom na sebe čime je sve rekao: "Pokušavam samog sebe da demantujem, više nego bilo koga drugog. Ljudi misle uradio si toliko toga i trebalo bi da uživaš, a ja ne mogu da uživam".

"Moraš da transformišeš svaki dio svog života van tenisa - da bude u službi tenisa. To ima posljedice", naglasio je Đoković za kraj trejlera u kome je i "zavijao" poput vuka.

Kako gledati film o Đokoviću?

Film je najavljen kao "all-access" dokumentarac o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijera je 20. avgusta na "Amazon Prime", a produkciju potpisuju Words + Pictures (Connor Schell) i Sadoux Productions.

Ono što je važno za publiku je da ovo nije klasična "biografija sa arhivom", već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. I o njemu uz pomenute govore i Pit Sampras, Boris Beker, Džim Kurijer, ali izgleda ne i Rodžer Federer.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi "Amazon Prime", a mjesečna cjena pretplate je 6.99 evra. Probni period prije nego što vam naplate pretplatu je 14 dana.