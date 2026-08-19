Novak Đoković ispao je u Sinsinatiju, a Endi Rodik smatra da će mu to pomoći da se bolje pripremi za US Open i umiruje njegove navijače.

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Srpski teniser Novak Đoković ispao je u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju, odnosno zaustavio ga je njegov prvi "izazivač" na ovom turniru. U pitanju je skoro anonimni Tijago Agustin Tirante koji je slavio poslije preokreta 2:1, koristeći tom prilikom ozbiljne fizičke probleme sa kojima se suočavao Đoković u Ohaju.

Iako je izjavio pred turnir da se u posljednje dvije-tri godine nije osećao tako dobro poslije nastupa na grend slemu, Đokovića su u Sinsinatiju dočekali nepovoljni vremenski uslovi zbog kojih nije mogao da pruži ni blizu maksimuma. Drhtao je, povraćao, teško stajao na nogama - i završio je učešće već na startu Sinsinatija što je razočaralo njegove navijače koji su zabrinuti kako će se sada snaći na US Openu.

Vidi opis Endi Rodik: "Srećan sam što je Novak Đoković ispao, kad objasnim - bićete i vi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ipak, slavni američki teniser Endi Rodik u svom podkastu "Served with Andy Roddick" tvrdi da je "srećan" zbog Đokovićevog poraza. Tražio je navijačima da ga saslušaju i da ima objašnjenje zbog koga će i oni isto to misliti.

Zašto je Rodik srećan zbog Novakovog poraza?

Nema to veze sa njihovom "istorijom", kada su bili u lošim odnosima na početku Novakove karijere, odavno je Rodik stao na stranu srpskog tenisera i smatra ga najvećim svih vremena. Ne, njegova teorija bazira se na tome da je u ovim godinama Novaku apsolutno svejedno da li igra - ili trenira.

"Da li je ikome u cijelom univerzumu osim samog Novaka bitno šta on radi na mastersima? Ne...", rekao je Rodik koji je potom dodao: "Da li je bitno ako pobijedi nekog Tirantea i još jednu osobu, pa izgubi u trećem kolu? Ne baš. Srećan sam što je u Sinsinatiju jer - u najgorem mogućem scenariju - sada ima dvije nedjelje gdje znam da će biti na vrućini i igrati pripremne setove sa igračima koji su među 10 ili 20 najboljih na svijetu".

"Ne brinite za Novaka"

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Nekadašnji osvajač US Opena smatra da Novak Đoković ne bi trebalo da ima problema na posljednjem grend slemu sezone jer je pokazao sasvim dobar nivo tenisa u 2026. godini: "Najvjerovatnije ću pogledati žrijeb Novaka Đokovića na US Openu i reći da će vjerovatno stići do polufinala", ocijenio je Rodik.

"Da li su mu takmičarski uslovi potrebni koliko i svima ostalima na svijetu? Ne. Da li treba da uči kako se igra meč u pet setova? Ne", naglasio je Amerikanac.

Prema njegovoj ocjeni, niko na svijetu ne može da "izvuče" ritam kroz treninge bolje od Đokovića: "Tako da, biće Novak u redu. Čak i gledajući vremensku prognozu za Njujork, biće oko 24 stepena, što će se razlikovati od vrelog Sinsinatija. Svakako mislim da on vjerovatno može da se izvuče i pronađe taj ritam kroz treninge bolje nego bilo ko drugi na svijetu", dodao je Endi Rodik u svom podkastu.

Film, Sabalenka, pa US Open

Iako je Đoković ispao na startu Sinsinatija, to ne znači da mu kalendar nije prepun obaveza. Dokumentarni film "Zimski vuk" će imati premijeru 20. avgusta na "Amazonu" i imaće dosta medijskih obaveza zbog toga, dok ga potom očekuje i učešće u jednom interesantnom događaju pred US Open.

U pitanju je miks-dubl na kome će prvi put učestvovati sa Arinom Sabalenkom i to 25. i 26. avgusta, a u međuvremenu će saznati i ko su mu rivali u singlu. I dalje je neizvjesno da li će učestvovati Siner i Alkaraz, što bi moglo da mu otvori šansu.

Podsjetimo, US Open je posljednji grend slem koji je Đoković osvojio 2024. godina. Tri puta je pobjeđivao u Njujorku, ukupno 24 grend slema ima u karijeri, a kako je već nekoliko puta rekao - apsolutno ga ne opterećuju više brojke i njegov "ultimativni cilj" svakako nije da dođe do 25. Samo da uživa na terenu.

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Pogledajte 00:42 Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)