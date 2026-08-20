Jelena mu rekla da to ne objavljuje, Novak insistirao: "Od tog trenutka je nastao pakao"

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je dosad nepoznate detalje iz Australije. Srpski sportista bio je deportovan 2022, ali je nekoliko godina kasnije do detalja objasnio kako je čitav incident izgledao

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković i afera "Australija 2022" i dalje su živi. Možda bi srpski teniser imao još jednu titulu sa grend slema, a čak i da ne bi, nije dobio šansu da bilo šta pokaže. Možda više od svega boli tretman koji je doživio u zemlji u kojoj je najviše titula velikih turnira i osvojio. Bilo kako bilo, nekoliko godina kasnije do detalja smo saznali istinu.

U dokumentarcu "Novak Đoković: Zimski vuk", srpski teniser objasnio je zašto je smatran "prijetnjom po javno zdravlje u Australiji". Možda i do svega toga ne bi došlo da je početkom godine poslušao savjet supruge Jelene.

"Rekao bih da 99 odsto ljudi ne zna šta se zapravo dogodilo. Oni misle da sam deportovan iz Australije zato što nisam bio vakcinisan, a to nije tačno", objašnjava Đoković u dokumentarcu. "Da biste otputovali u Australiju, morali ste da budete vakcinisani ili, ukoliko niste vakcinisani, da dostavite dokaz da ste u prethodnih šest mjeseci preležali koronu. Ja nisam bio vakcinisan, ali sam dva puta imao koronu u tih šest mjeseci, tako da sam ispunjavao uslove.

Dobio sam posebno izuzeće. Rekao sam supruzi da želim da to objavim na Instagramu prije nego što krenem. Ona mi je rekla: 'Nema razloga da to objavljuješ. Možeš samo da napišeš da putuješ u Australiju, da si uzbuđen zbog odlaska i to je to.'"

"Novak je insistirao da to javno kaže"

Supruga najboljeg tenisera svijeta Jelena Đoković je u dokumentarcu otkrila kako je izgledao razgovor između nje i Novaka. "On je zaista insistirao da javno kaže da nije vakcinisan... što ja... jednostavno nisam podržavala. Rekla sam mu: 'Gledaj, to je tvoj izbor, samo te molim da ne ulaziš u detalje, jer postoje i drugi ljudi koji drugačije razmišljaju.' A od trenutka kada je to objavio na Instagramu... nastao je pakao."

"Službenici iz imigracione zone gledaju u mene"

Vidi opis Jelena mu rekla da to ne objavljuje, Novak insistirao: "Od tog trenutka je nastao pakao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

I zaista... za Novaka Đokovića uslijedili su dani pakla u Australiji. U Melburnu nije bilo nimalo lako za srpskog tenisera, a detalje je otkrio u dokumentarcu.

"Stižem, prolazim pasošku kontrolu i već vidim nekoliko službenika kako iz imigracione zone gledaju u mene. Počinjem da osjećam da nešto nije kako treba. Traže od mene da pođem sa njima, ne dobijam pečat u pasošu, odlazim u tu imigracionu zonu i tamo ostajem od 23 sata do devet ujutru", prisjetio se Đoković.

Sve lične stvari, uključujući i mobilni telefon, bile su mu oduzete.

"Australija je bila jedna od zemalja sa najstrožim mjerama zatvaranja. Nisu željeli da neko poput mene, ko je poznat u toj zemlji i za koga svi znaju da nije vakcinisan, dođe u njihovu zemlju, odigra turnir, ostane mjesec dana ili koliko god i onda ode, dok ljudi iz Australije nisu mogli da se vrate svojim kućama, jer im to nije bilo dozvoljeno", objašnjava bivši prvi teniser svijeta. "Tako da, da, donekle mogu da razumijem da su osjećali taj pritisak, ali, znate, to nije bila moja krivica. Kasnije sam saznao da su još dvije osobe, jedan igrač i jedan trener, ušle u zemlju na osnovu istog medicinskog izuzeća. Tako da je... sve bilo politički. Nije imalo nikakve veze sa medicinom, nije imalo veze ni sa čim drugim, jednostavno je bilo politički."

"Stao sam iza onoga u šta vjerujem"

Novak Đoković nije dozvolio da pravila koja su nametnuta u sportu, u kojem je apsolutni vladar, pokolebaju njegova uvjerenja. Pravo na izbor smatrao je važnijim od grend slem titula i bilo kog trofeja u ormaru.

"Nikada nisam rekao da sam protiv vakcina ili da sam za vakcine. Čak je i antivakcinalni pokret tvrdio da sam njihov heroj, a ja se nikada nisam povezivao ni sa antivakcinalnim, ni sa provakcinalnim pokretom, niti sa bilo čim sličnim. Zalažem se za slobodu izbora kada je u pitanju ono što ćete uraditi sa svojim tijelom.

I uzgred, propustio sam grend slemove i turnire, nisam igrao u Americi nekoliko godina zato što nisam bio vakcinisan. U redu. Ali u Australiji mi je bilo dozvoljeno da igram. Nisam naučnik, nisam ja taj koji postavlja pravila i nisam ja taj koji treba da ih osporava. Stao sam iza onoga u šta vjerujem. Zalažem se za zaštitu svog integriteta i onoga što smatram najboljim za svoje tijelo i to je to."

Novak Đoković se poslije godinu dana vratio u Australiju, pokorio je - pošto je 2023. još jednom postao šampion tog turnira i na neki svoj, jedinstveni način jasno stavio do znanja da sa najboljim teniserom svijeta nema šale.