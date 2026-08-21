Aleksandar Stanković ne želi da napusti Italiju, posebno ne Inter.

Izvor: Venron Yuen / Zuma Press / Profimedia

Sin doskorašnjeg trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, Aleksandar, jasan je u stavovima vezanim za Inter. Mladi fudbaler ne želi da napusti italijanski klub i stav je objelodanio, posebno jer vjeruje da je spreman da konkuriše za stalno mjesto u prvom timu.

Reprezentativac Srbije nema namjeru da napušta Milano, saznao je Skaj sport. Italijanski klub je otkupio Stankovića za 23.000.000 evra, pa sin proslavljenog fudbalera ima namjeru da u potpunosti opravda povjerenje. Dobra strana Stankovićeve ideje je ta što klub dijeli slične stavove, makar prema pisanju tamošnjih medija.

Vidi opis Aleksandar Stanković ne želi na pozajmicu, već mjesto u prvom timu Intera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Venron Yuen / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/Inter Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Carusi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Inter je navodno odbio interesovanje drugih klubova i ponude iz Premijer lige. Međutim, Aleksandra i dalje želi Torino, ali se navodi da još nekoliko klubova iz Lige šampiona ne odustaje od Srbina. U slučaju da u prvom dijelu sezone bude jasno da u klubu nema mjesta za sina bivšeg trenera Crvene zvezde, vrlo je moguće da će doći i do promjene sredine.

U narednom periodu saznaćemo da li je odluka o napuštanju Klub Briža bila dobra, s obzirom na to da se italijanski mediji i dalje pitaju gdje je Stankovićevo mjesto u timu, a posebno se ističe pritisak koji bi zbog prezimena mogao da ima u narednom periodu. Sve u svemu, plan je da Stanković u početku bude alternativa Hakanu Čalhanogluu i da se vremenom izbori za mjesto u prvom timu.

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(MONDO)