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"Sve smo ih zaje**li, ja nikako da umrem": Stanković podijelio posljednju prepisku s Vedranom Rudan

"Sve smo ih zaje**li, ja nikako da umrem": Stanković podijelio posljednju prepisku s Vedranom Rudan

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Aleksandar Stanković podijelio je posljednju prepisku s Vedranom Rudan, koja je preminula nakon teške bolesti.

Voditelj podelio poslednju prepisku s Vedranom Rudan Izvor: ATA Images/ Zorana Mandić

Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je danas nakon duge i teške bolesti. Prijatelji i kolege opraštaju se od legendarne spisateljice, a jedan od njih je i urednik na Hrvatskoj radioteleviziji Aleksandar Stanković. Upravo u njegovoj autorskoj emisiji Vedrana je ostvarila svoje posljednje pojavljivanje pred televizijskim kamerama.

Stanković je otkrio da se sa Vedranom čuo mjesec dana pred njenu smrt.

"Čuli smo se prije mjesec dana uz njenu poruku: 'Sve smo ih za***ali zadnjim intervjuom, ja nikako da umrem!' Vedrana", naveo je Stanković.

Isplanirala svoju sahranu

Podsjetimo, Vedrana je svojevremeno u jednom hrvatskom podkastu pričala o svom zdravstvenom stanju.

"Imam jako agresivni rak žučnih kanalića koji se rijetko otkriva. Bila sam na pregledu tri puta i svaki pregled je koštao 1.000 evra u privatnoj klinici. U Hrvatskoj se može operisati ova vrsta raka, a recimo u Americi to još nema. Prvo te zrače i onda se smanjuje rak, pa je hirurgu lakše da ga izvuče, da napravi širok rez. Otišla sam kod hirurga i bio je jako zadovoljan operacijom", istakla je Vedrana, koja je tom prilikom govorila i o tome kakvu sahranu želi kada joj dođe sudnji dan.

"Tu su i pogrebni troškovi. Bebe su najsrećnije dok stoje na rubu majčinog groba i jecaju u nevjerici. Organizovala sam svoju sahranu. Platila sam čovjeka da moju urnu odveze barkom na otvoreno more i prah istrese u dubinu. Do smrti me žderalo dijete, nakon smrti će me gutati ribe. To će mi biti najbolja investicija u životu, oprostite, poslije života. J****e! Moje dijete voli orade. I nakon smrti ću biti jestiva?", pisala je Rudanova.

Bogata biografija

Vedrana Rudan, rođena 29. oktobra 1949. godine u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskihk njiževnica, kolumnistkinja i novinarki. Širu javnost osvojila je prepoznatljivim oštrim, direktnim i provokativnim stilom pisanja, bez zadrške i cenzure.

Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, na smjeru hrvatskog i njemačkog jezika. Prije nego što se u potpunosti posvetila književnosti, radila je različite poslove, između ostalog kao učiteljica, turistički vodič, prodavačica sladoleda i novinarka.

U novinarstvu je provela više od dvije decenije, pišući za brojne listove, među kojima su bili „Nacional“ i „Feral Tribune“, ali i radeći na radiju. Zbog svojih beskompromisnih stavova, kao i oštrih kritika vlasti, političara i društvenih pojava, dobijala je otkaze u više medijskih kuća.

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Vedrana Rudan in memoriam Aleksandar Stanković

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