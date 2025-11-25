"Mi smo imali Tita vi Tompsona, ko je bolje prošao?": Vedrana Rudan nikog nije poštedjela, sve nazvala budalama

Vedrana Rudan u svom novom tekstu piše o bivšoj Jugoslaviji i vremenu kada "djeca nisu palila solitere i ubijala drugove po školama" i Marku Perkoviću Tompsonu o kojem posljednjih dana bruji region zbog ustaškog pozdrava

Izvor: YouTube/screenshot/Happy/Croatia records

Književnica Vedrana Rudan, koja vodi najtežu borbu s teškom bolešću, objavila je novi tekst na svojoj Internet stranici, u kojem je iskritikovala i institucije i ljekare, današnju omladinu i, naravno, Tompsona.

Vedrana je u tekstu naslovljenom "Sicilija na Balkanu" uporedila nekadašnju Jugoslaviju s današnjom Hrvatskom i upitala sve "ko je bolje prošao".

U tekstu koji je pregledan na njenoj Internet stranici preko 7.000 puta, Vedrana piše o zemlji "u kojoj djeca nisu ubijala po školama" i u kojoj su ljekari lečili, "a, ne sarađivala s mafijom":

"Sjećam se Jugoslavije. Za one koji su je zaboravili ili nisu u njoj živeli… Bila je to zemlja u kojoj se djeca nisu ubijala po školama. Nikada nijedan naoružani klinac nije ušao u jugoslovensku školu i pucao u djecu ili "drugare". Psihijatrijski bolesnici, bez obzira na uzrast, bili su pod strogim nadzorom. Ljekari su liječili, nisu sarađivali sa mafijom, trpali ogromne sume u džepove i onda se vraćali na posao.

Prije neki dan su zagrebački "klinci" zapalili neboder. Djeca iz finih porodica, do sada "nepoznata policiji". Policija ih je uhapsila u rekordno kratkom roku i još brže otkrila da je to bila "igra".

Djeca u Jugoslaviji nikada nisu palila nebodere, dilovala drogu, terorisala čitave kvartove… Nikada u Jugoslaviji navijači nisu organizovali ratove na ulicama, razbijali kafiće i sejali strah kao naoružane, bijesne grupe. Neki sudije u Jugoslaviji jesu bili korumpirani. Neki. Danas u Hrvatskoj tražiti pravdu na sudu isto je kao u Gazi tražiti milost od Izraelaca.

Nešto o Crkvi. Molili smo se u crkvi, ne u školi. Sveštenici nisu tukli djecu, jer su znali da će, ako ih uhvate, ostatak života tucati kamen.



Zašto ovo pišem? Zato što se svakog dana, kada u Hrvatskoj ispliva novi zločin koji neće biti kažnjen, pitam, kakvi smo mi to ljudi. Jedino što nas zaista može uznemiriti je kad nam uskrate Tompsonov koncert.

Tompson je car! Oslijepio nas je, ogluveo nas je, pretvorio u kukavice i budale. Mi stariji smo u Jugoslaviji imali Tita, vi mlađi imate Tompsona.

Ko je bolje prošao?", pitala je Rudan na kraju.

(Rudan.info, MONDO)