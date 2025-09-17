Vedrana Rudan otkrila u čemu želi da bude sahranjena: Udarila na svetog Petra, spomenula kome će ostaviti svu odjeću

Vedrana Rudan ponovo je svojim tekstom uzburkala javnost.

Hrvatska književnica Vedrana Rudan hrabro se bori s opakom bolešću, o kojoj otvoreno i bez zadrške piše. U svojoj posljednjoj kolumni, koja je izazvala brojne reakcije, osvrnula se na nedavno preminulog modnog dizajnera Đorđa Armanija, ali i na sopstvenu sahranu. Ovaj tekst, koji nosi snažnu političku poruku, još jednom pokazuje koliko je Vedrana Rudan direktna i autentična.

U posljednjem dijelu teksta, Vedrana je napisala da ne želi da impresionira svetog Petra. One na planira da nosi skupa odijela, kao što su od dizajnera Armanija, u raju, već će ih ostaviti svojoj unuci.

Njen tekst vam prenosimo u cijelosti:

"Šaneri iz Čačka objavili su osmrtnicu Armaniju na srpskom i talijanskom. Ekipa se potpisala na ćirilici.

Ta me priča vratila u moje četrdesete. Tada sam od riječkih šanera kupila dva Armanijeva sakoa. Udala sam se u njegovom crnom odijelu.

Lik mi je dao popust jer je na njemu još bila zujalica. Obilazila sam riječke dućane, prodavačice mi nisu htjele ili nisu mogle skinuti zujalicu. Udala sam se s njom na guzici.

Naš prijatelj je tada kao sudac okružnog suda trebao položiti zakletvu u Zagrebu.

Nije baš bio pri lovi. Bio nam je drag pa smo mu kupili Armani odijelo. Gledali smo direktan prijenos iz Sabora. Vrištala sam od smijeha dok se naš sudac domovini zaklinjao na poštenje, od pete do glave odjeven u ukradenu odjeću i obuću.

“Zašto se smiješ”, pitao me muž, “suci i lopovi istom se bogu mole.” Naš prijatelj nije bio lopov ali je u onoj ekipi vjerojatno bio jedini pošten. Danas počiva u miru. Možda je i njemu sveti Petar rekao ono što ovih dana govori na forvarduši kad pred vratima raja ugleda upravo pristiglog gospodina koji mu govori: “Petre, imaš krasno odijelo.” Petar odgovara: “Armani.”

Odlučila sam, pred lopinu svetog Petra neću stati u Armaniju.

Muž mi je pokazao najnovije modele pidžama Lidl. Sveti Petar je zadnja osoba koju želim impresionirati.

Ne pada mi na kraj pameti u raju, među svim onim dosadnjakovićima, šetati Armanija.

I sakoe i odijelo ostavit ću unuci. Možda će ona jednog dana u Armaniju položiti zakletvu kao predsjednica Lijepe naše.

Zašto ne bi? Kad se udaš moraš na sebi imat nešto staro, kad uđeš u hrvatsku politiku definitivno moraš pri sebi imat nešto ukradeno", napisala je Vedrana na svom blogu rudan.info.

