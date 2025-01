Zavirite u dom Vedrane Rudan star 400 godina

Vedrana je pokazala i svoj omiljeni kutak, a domom odiše toplina i autentičnost.

Književnica Vedrana Rudan, poznata po svojim britkim i autentičnim stavovima, jednom prilikom je otkrila kako izgleda njen dom u Hrvatskoj.

Vedrana živi u Rijeci, gdje se povukla daleko od gradske buke, naročito sada dok bije bitku protiv opake bolesti. Svoje utočište opisuje kao mjesto gdje pronalazi inspiraciju za svoja djela. U jednom od intervjua ugostila je ekipu RTS-a u toplom ambijentu svog doma, koji odiše jednostavnošću i umjetničkim duhom, a detalji ostavljaju bez daha.

"Suprug je pronašao ovu malu, staru kuću. Mislim da ovo zdanje ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije", istakla je Vedrana.

"Kad sam ja vidjela tu ruševinu, ja sam se zgrozila. Svidjelo mi se, ali sam rekla suprugu, nemoj da kad zapneš sa majstorima da me pitaš nešto. I dan danas je tako ostalo, stalno po kući nešto radimo", rekla je tadaRudan u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Vedrana je priznala da ju je čak i majstor izvrijeđao.

"Jednom prilikom me je izvrijeđao majstor kada sam došla po svog supruga u kafić: "Ostavi ga na miru, ovo je najgora žena na svijetu". Ja mu odbrusim: "Kako vas nije sramota tako da pričate, prvi put se vidimo u životu, a vi lupetate!". Tek on meni poručuje: "Ja sam vam ženo kuću izgradio". Nakon toga sam mu rekla da je kvalifikovan za to što priča, ali sam mu se svakako krvi napila", navela je Vedrana.

"Odrasla sam uz more, tako da me pogled na more odavno ne uzbuđuje. Ali kad god sam negdje gdje nema mora, uvijek mislim da preko zgrada i drveća u daljini mora biti mora. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće", zaključila je tada književnica.

