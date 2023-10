Vedrana Rudan o Prijovićki: Veća je zvijezda od hrvatskog premijera!

Vedrana Rudan komentarisala je veliki uspjeh Aleksandre Prijović i koncerte koje je zakazala u Hrvatskoj zbog čega se podigla velika prašina.

Nakon što je sve oborila s nogu koncertima koje je održala u krcatoj beogradskoj Areni, Aleksandra Prijović postala je jedna od najtraženijih pjevačica ne samo u Srbiji, već u cijelom regionu. Zakazala je tri koncerta u Sarajevu, ali i čak pet u areni u Zagrebu.

Tokom promocije svoji koncerata u Hrvatskoj, Aleksandra je izjavila da ona "nije samo srpska pevačica" i izazvala opšti haos na društvenim mrežama. Ubrzo je poručila da se ona "deklariše kao Srpkinja" i da je htjela samo da kaže da je "Srpkinja koja je odrasla u Hrvatskoj".

Sada je Prijin uspjeh i koncerte u Zagrebu prokomentarisala hrvatska novinarka i književnica Vedrana Rudan.

"Aleksandra je sigurno veća zvijezda nego naš premijer. Za nju znaju svi, a kako se zove premijer Hrvatske moja unuka ne zna. Ja sam je testirala - 'Znaš li ti ko je ta Aleksandra?', a ona govori: 'Nona, pa kako možeš to da me pitaš?' i krene da pjeva njene pjesme, koje ja naravno ne znam... To su neka druga djeca neke druge generacije, oni odlučuju šta će da vole, šta će da im se svidi, a to što neki Huljić lupeta oni ni ne znaju ko je on", rekla je Vedrana za "Novu S" i dodala:

"Njima je Aleksandra carica i tu staje sve i neka je. Više je Aleksandra napravila za mir između Srba i Hrvata, nego svo smeće što se slika u odijelima i čas je u ratu, čas u miru. Moju unuku nacionalizam ne zanima".

