Džiboni pred beogradske koncerte govorio i o Aleksandri Prijović: "Postoje paralelni svjetovi"

Pjevačica Aleksandra Prijović, koja je nedavno rasprodala pet Arena u Zagrebu, posljednjih dana je predmet "rasprave" brojnih kolega iz komšiluka. Na uspehu su joj čestitale Jelena Rozga, Severina i Nina Badrić, a sada je njen uspjeh prokomentarisao i Zlatan Stipšić Džiboni i otkrio da li je iznenađen njenom popularnošću u Hrvatskoj.

"Živio sam u Berlinu i Londonu - odlika velikih sredina je da postoje paralelni svjetovi. Jedni idu na koncert Depeche Mode i misle da je to najvažnije na svijetu, drugi idu na Erika Kleptona i takođe im je to najvažnije. U malim mjestima cijelo selo dođe na koncert zabavne muzike, a u velikim sredinama, kao što je Zagreb, potpuno je normalno da svi svjetovi postoje", rekao je Džiboni i dodao:

"Ljudi gledaju moju publiku, pa kažu da je masovna. Nije masovna, nego je verna. Na Spotifaju desetine pjevača ima više slušatelja od mene, ali ljudi meni dođu na koncert. Onda svi pokušavaju da definišu šta je istina, ali ja to ne mogu, tako da me ništa od rezultata ne čudi".

Pjevač stoji iza toga da ne mogu svi da vole njegovu muziku.

"Idi uveče u grad i pogledaj sve prozore koji svijetle i ne svijetle, iza svakog prozora žive tri - četiri osobe. To je more različitih ukusa. I ja nađem svakakve komentare na svoju muziku, od "Gibo care" do "meni je to dosadno, ja to ne razumijem". Jednostavno to prihvatiš i shvatiš da nisi za svakoga, hvala Bogu da je tako. Ne mislim da muzika ima neku zakulisnu namjeru. Ona je melem za dušu, otvoreno pismo adresirano na ljude koji ga mogu osetiti. Neko se nakon raskida ne može naći ni u čemu nego u toj folk muzici - to je njegovo otvoreno pismo koje može pročitati. Neće se naći u nekom drugom žanru, jer to nije pismo za njega. Svako se nađe u onome za šta jeste, i u tome ne vidim nikakav problem. Muzika uvek okuplja ljude, šta ima čudno u tome?".

(MONDO, Index.hr)