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Pokušao u autu prokrijumčariti 42.240 cigareta u EU: Državljanin BiH kažnjen sa 24.000 evra

Pokušao u autu prokrijumčariti 42.240 cigareta u EU: Državljanin BiH kažnjen sa 24.000 evra

Autor Haris Krhalić
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Na graničnom prelazu Svilaj spriječen je pokušaj unosa 42.240 cigareta u EU. Vozaču iz BiH izrečena je kazna od 24.000 evra.

cigare, cigarete Izvor: Carinska uprava RH

Carinski službenici na graničnom prelazu Svilaj spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije.

Slučaj se dogodio 19. septembra, kada je državljanin Bosne i Hercegovine, koji je upravljao automobilom sa njemačkim registarskim oznakama, pokušao da uđe u EU bez prijave robe carinskim službenicima.

Izvor: Carinska uprava RH

Cigarete različitih vrsta bile su skrivene na više mjesta u vozilu. Carinici su ih pronašli ispod upravljača, u zadnjem braniku, bočnim stranicama prtljažnika, ispod zadnje klupe, u šupljinama vrata i ispod vozačevog sjedišta.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 137.a stav 1. Zakona o trošarinama, vozaču je izdat prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 24.000 evra.

Vozilo kojim je pokušano krijumčarenje, kao i pronađene cigarete, oduzeti su.

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Tagovi

cigarete šverc Svilaj

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