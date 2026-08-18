Rudari "Breze" traže svoje zarade: "Iskopali smo ugalj za 2,2 miliona KM, a plate nam ne daju"

Radnici Rudnika mrkog uglja "Breza" odbili su jutros da siđu u jamu i stupili u protest zbog neisplaćene julske plate. Sindikat najavljuje masovna okupljanja pred Elektroprivredom i Vladom FBiH ukoliko se hitno ne postigne dogovor o isplati zarađenog novca.

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Brezanski rudari su još juče izrazili nezadovoljstvo zbog činjenice da su ostali bez julskih primanja, ali i bez ikakvih zvaničnih informacija o tome kada bi novac mogao biti uplaćen na njihove račune. Predsjednik Sindikata RMU "Breza" Jasmin Telalović jasan je u stavu da su iscrpili sve mogućnosti pregovora sa lokalnom upravom.

"Mi nemamo više šta da tražimo u 'Brezi', ni od našeg menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. Sutra u sjedištu 'Elektroprivrede BiH' imamo zakazan sastanak na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plate", izjavio je Telalović.

Ultimatum Sindikata i planirani protesti

Ukoliko se na sutrašnjem sastanku ne pronađe rješenje, Sindikat je već pripremio jasan plan sindikalnih aktivnosti i pritisaka. Telalović je upozorio da će prvi korak biti protest upozorenja zakazan za četvrtak, 20. avgusta, u periodu od 10.00 do 13.00 časova.

Ako ni taj potez ne urodi plodom i ne dovede do dogovora, rudari su spremni na radikalnije mjere – masovni protest u ponedjeljak, 24. avgusta, i to direktno pred zgradom Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Spor oko proizvodnje i "širokog čela"

Do zastoja i problema sa proizvodnjom u brezanskom rudniku došlo je prvenstveno zbog kompleksne operacije izmještanja skupe i osjetljive rudarske opreme, poznate kao "široko čelo", iz jame duboke 450 metara.

"Riječ je o opremi vrijednoj 30 miliona KM koja je bila izložena velikim pritiscima. Naš cilj je da je zaštitimo i instaliramo na drugom mjestu. Sve smo to uredno dogovorili sa 'Elektroprivredom BiH', ali oni nama sada kažu da nemamo dovoljno proizvodnje za platu", pojasnio je Telalović srž problema.

Sindikat, međutim, oštro odbacuje tvrdnje da rudari nisu zaradili svoje plate. Telalović ističe da argumenti "Elektroprivrede BiH" ne stoje, nudeći konkretne brojke:

"To nije tačno. Mi smo prošli mjesec iskopali ugalj u vrijednosti 2.200.000 KM, dok nam za mjesečnu platu treba od 1.800.000 do 1.900.000 KM", zaključio je predsjednik Sindikata.