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Pjevač poginuo u nesreći kod Šapca: Sa njim bila i njegova supruga

Pjevač poginuo u nesreći kod Šapca: Sa njim bila i njegova supruga

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Pjevač Goran Maksimović poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Šapca, dok su tri osobe povrijeđene.

Pjevač poginuo u nesreći kod Šapca Izvor: gogo_maksimovic/Instagram

Pjevač Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći.

U nesreći koja se dogodila kod Šapca poginuo je pjevač Goran Maksimović, dok su tri osobe povrijeđene. Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.20 časova u mjestu Slatina kod Šapca.

I žena bila sa njim u automobilu

Prema saznanjima medija, u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povrijeđena.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletjelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila prije dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

(Blic/MONDO) 

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Tagovi

saobraćajna nesreća šabac goran mak

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