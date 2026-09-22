Plata u Srpskoj porasla, ali je realno manja: Evo šta je u Srpskoj za godinu dana najviše poskupjelo

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u avgustu iznosila je 1.695 KM, dok je godišnja inflacija dostigla 5 odsto. Gorivo je skuplje 38,8 odsto.

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Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u avgustu iznosila je 1.695 KM, što je nominalno 0,4 odsto više nego u julu, ali je realno manja za 0,9 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U odnosu na avgust prošle godine, prosječna neto plata veća je za 9 odsto nominalno, dok je realni rast iznosio 3,8 odsto. Prosječna mjesečna bruto plata u avgustu iznosila je 2.616 KM.

Najviše su zarađivali zaposleni u području stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti, gdje je prosječna neto plata iznosila 2.286 KM. Najniža prosječna plata bila je u djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, odnosno u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1.286 KM.

Na godišnjem nivou, u avgustu je u svim područjima zabilježen nominalni rast neto plata. Najveće povećanje bilo je u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, 17 odsto, zatim u djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalnog rada, 12,9 odsto, te u saobraćaju i skladištenju, 10,5 odsto.

Inflacija 5 odsto, gorivo skuplje 38,8 odsto

Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj u avgustu su u prosjeku bile 1,3 odsto više nego u julu, dok je godišnja inflacija iznosila 5 odsto.

Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u odjeljku prevoz, gdje su cijene povećane za 22,5 odsto. Goriva i maziva za automobile poskupjela su 38,8 odsto.

Slijedi stanovanje, sa rastom cijena od 11,6 odsto. Tečna goriva skuplja su za 25,3 odsto, dok je snabdijevanje vodom poskupjelo 24,5 odsto.

U zdravstvu je zabilježen rast cijena od 8,9 odsto, prvenstveno zbog poskupljenja bolničkih usluga od čak 139,1 odsto. Restorani i hoteli skuplji su 6,7 odsto, dok su usluge smještaja poskupjele 7,3 odsto.

Cijene u rekreaciji i kulturi povećane su 4,7 odsto, komunikacije su skuplje 3,2 odsto, alkoholna pića i duvan takođe 3,2 odsto, dok je rast cijena ostalih proizvoda i usluga iznosio 2,6 odsto.

Obrazovanje je poskupjelo 1,3 odsto, a namještaj i pokućstvo 1,2 odsto.

S druge strane, odjeća i obuća bile su jeftinije 4,6 odsto, uglavnom zbog sezonskih sniženja, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića smanjene 1,4 odsto. Voće je pojeftinilo 8,8 odsto, a mlijeko i mliječni proizvodi 6,2 odsto.

Uvoz porastao 7,8 odsto, izvoz blago pao

U prvih osam mjeseci 2026. godine Republika Srpska ostvarila je izvoz vrijedan tri milijarde i 468 miliona KM, što je za 0,4 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Istovremeno, uvoz je dostigao pet milijardi i 319 miliona KM, što predstavlja rast od 7,8 odsto u odnosu na period januar-avgust 2025. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 65,2 odsto.