Danas sunčano uz umjerenu oblačnost: Temperatura do 24 stepena

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 35 beba, od kojih 15 djevojčica i 20 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Bijeljini šest, Doboju pet, Gradišci četiri, Istočnom Sarajevu tri, a u Foči, Trebinju i Prijedoru po dvije.

Pet djevojčica i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i četiri dječaka, a u Doboju četiri djevojčice i jedan dječak.

U Gradišci su rođene dvije djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica i dva dječaka, u Trebinju i Prijedoru po dva dječaka, a u Foči jedna djevojčica i jedan dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku i Nevesinju.