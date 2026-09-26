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Danas sunčano uz umjerenu oblačnost: Temperatura do 24 stepena

Danas sunčano uz umjerenu oblačnost: Temperatura do 24 stepena

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura do 24 stepena.

Rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu, na istoku i povećanu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 17 stepeni Celzijusovih do 24, u višim predjelima od 14 stepeni.

Rođeno 35 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 35 beba, od kojih 15 djevojčica i 20 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Bijeljini šest, Doboju pet, Gradišci četiri, Istočnom Sarajevu tri, a u Foči, Trebinju i Prijedoru po dvije.

Pet djevojčica i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i četiri dječaka, a u Doboju četiri djevojčice i jedan dječak.

U Gradišci su rođene dvije djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica i dva dječaka, u Trebinju i Prijedoru po dva dječaka, a u Foči jedna djevojčica i jedan dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku i Nevesinju.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, na jugu pretežno vedro.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica jedan, Čemerno šest, Ivan sedlo, Sanski Most, Kalinovik, Han Pijesak i Novi Grad sedam, Jajce, Sokolac, Ribnik, Šipovo, Prijedor i Banjaluka osam, Kneževo, Mrkonjić Grad, Gacko, Bileća Doboj i Tuzla devet, Sarajevo, Foča, Srebrenica i Bijeljina 10, Livno, Višegrad i Rudo 11, Zvornik 13, Trebinje 14 i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.

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