Brutalnost u policijskoj stanici: Potvrđena optužnica protiv policajaca iz Širokog Brijega zbog premlaćivanja mladića

Opštinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu protiv četiri policijska službenika zbog brutalnog premlaćivanja trojice privedenih mladića u prostorijama tamošnje policijske uprave tokom 2024. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Optužnicom Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona obuhvaćeni su T.Ć., J.S., LJ. L. i M.Ć., svi iz Širokog Brijega. Oni se terete za niz ozbiljnih krivičnih djela, među kojima su zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda, a sve to u vezi s krivičnim djelom zloupotrebe položaja.

Incident se dogodio u prostorijama PU Široki Brijeg, gdje su optuženi, kako se navodi u optužnici, bez ikakvog povoda i zakonskog osnova, brutalno pretukli trojicu privedenih mladića. Detalji napada svjedoče o ekstremnoj primjeni sile, s obzirom na to da su žrtve, prema navodima optužnice, udarali šakama, nogama i gazili po glavi, objavili su mediji u BiH.

Posljedice ovog nasilja su bile izuzetno teške, jer su dvojica pretučenih mladića od bolova i udaraca izgubila svijest. Ističe se da je jedna od žrtava zadobila stravične teške tjelesne povrede, uključujući prelom ruke i rane na glavi.

Zbog težine počinjenih djela i flagrantne zloupotrebe ovlašćenja, Tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona je zvanično zatražilo da se ovim službenicima, koji sada imaju status osumnjičenih, potpuno zabrani obavljanje policijskog posla u Federaciji BiH.