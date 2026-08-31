Potvrđena optužnica: Hamid Taletović optužen za svirepo ubistvo komšije i ranjavanje njegove supruge

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Hamida Taletovića (64) iz Banovića zbog ubistva komšije na okrutan i podmukao način, kao i za pokušaj ubistva brata i supruge ubijenog, koju je teško ranio.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Taletoviću se stavlja na teret da je u jutarnjim časovima 7. juna u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je njegov komšija N. Ć. (54) kosio i ispalio na njega više hitaca iz automatske puške, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Komšiju je prvo ranio, a onda mu je prišao i dok je ležao ispalio u njega još nekoliko hitaca u grudni koš, stomak i noge, tako ga usmrtivši.

Optuženom se stavlja na teret da je ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi ubijenog koji su bili u blizini i pokušavali pomoći, te je ženi nanio dvije teške povrede abdomena i desne natkoljenice.

Postupajući tužilac je Kantonalnom sudu Tuzla prijedložio da se Taletoviću nakon potvrđivnja optužnice produži mjera privora u zakonski predviđenom roku.