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Afera u Rudniku "Banovići": Direktor optužen da je uzeo mito u zamjenu za isplatu dugova

Afera u Rudniku "Banovići": Direktor optužen da je uzeo mito u zamjenu za isplatu dugova

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Za potrebe glavnog pretresa Tužilaštvo je predložilo ispitivanje 26 svjedoka i pet vještaka, kao i izvođenje više od 400 materijalnih dokaza.

BiH među najkorumpiranijim državama Evrope Izvor: Shutterstock

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva /POSKOK/ podiglo je optužnicu protiv direktora Rudnika mrkog uglja "Banovići" Rasima Dostovića zbog sumnje da je od direktora jedne lukavačke kompanije zahtijevao i primio ukupno 45.000 KM novčane koristi.

Optužnica je podignuta i protiv direktora Privrednog društva "Euro Dam-Jas" Lukavac Damira Mujkića zbog produženog krivičnog djela davanje dara i drugih oblika koristi, prenose federalni mediji.

Prema optužnici, Dostović je od oktobra lani do februara ove godine, koristeći funkciju direktora Rudnika "Banovići", od Mujkića zahtijevao i primio novac.

To je uradio kako bi, u okviru svojih službenih ovlaštenja, preduzimao radnje povezane sa plaćanjem dospjelih obaveza Rudnika prema kompaniji "Euro Dam-Jas".

Mujkić je Dostoviću dva puta predao novac nakon što su izvršena plaćanja obaveza Rudnika "Banovići" prema njegovoj kompaniji.

Za potrebe glavnog pretresa Tužilaštvo je predložilo ispitivanje 26 svjedoka i pet vještaka, kao i izvođenje više od 400 materijalnih dokaza.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjeljenju Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje.

Dostović je uhapšen 23. marta, nakon čega mu je bio određen pritvor. Nakon ukidanja pritvora određene su mu mjere zabrane.

O daljem postupku odlučivaće Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH, nakon što razmotri optužnicu i donese odluku o njenom potvrđivanju.

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Tagovi

Banovići rudnik optužnica mito

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