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Sporne subvencije za otpad: FUP izuzima dokaze na četiri lokacije

Sporne subvencije za otpad: FUP izuzima dokaze na četiri lokacije

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Federalne uprave policije na četiri lokacije izuzimaju dokaze u okviru istrage o višemilionskim subvencijama koje je Gradska uprava Širokog Brijega isplatila privatnoj firmi za zbrinjavanje komunalnog otpada na deponiji "Mošćanica" u Zenici.

FUP, policija, specijalci Izvor: BHRT

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) vrše privremeno izuzimanje dokaza na četiri lokacije u Zapadnohercegovačkom i Zeničko-dobojskom kantonu, u okviru istrage o višemilionskim subvencijama koje je Gradska uprava Širokog Brijega u proteklih šest godina isplatila privatnom preduzeću za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Kako je saopšteno iz FUP-a, ove policijske aktivnosti sprovode se na osnovu naredbi Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod direktnim nadzorom postupajućeg tužioca Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH.

Glavni cilj akcije je dokumentovanje krivičnih djela koja su navodno počinjena prilikom angažovanja privatnog privrednog subjekta iz Širokog Brijega od strane Gradske uprave. Istraga je fokusirana na poslove odvoženja komunalnog otpada na Regionalnu deponiju "Mošćanica" u Zenici.

"Do sada sprovedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava gradskog budžeta Širokog Brijega privatnom privrednom subjektu, od početka 2020. godine, kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada, isplaćen višemilionski iznos", navodi se u zvaničnom saopštenju Federalne uprave policije.

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Tagovi

Široki Brijeg otpad FUP

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