logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dramatičcni snimci iz Poljske: Voz udario u kamion kojim je upravljao državljanin BiH

Dramatičcni snimci iz Poljske: Voz udario u kamion kojim je upravljao državljanin BiH

Autor Dušan Volaš
0

Stravičan sudar dogodio se na pružnom prelazu u Poljskoj kada je putnički voz udario u kamion iz Bosne i Hercegovine i doslovno raznio prikolicu.

Voz udario u kamion kojim je upravljao državljanin BiH Izvor: Screenshot/Pomorskie998

Snimci nadzornih kamera, koje su objavile nadležne službe, otkrili su razmjere nesreće koju je izazvao vozač ostavši zaglavljen na pruzi.

Nesreća se dogodila u naselju Gdanjsk-Lipce. Prema izvještajima poljskih vatrogasaca i policije, teretno vozilo je ostalo zarobljeno između spuštenih rampi. Ubrzo je u njega udario voz, koji je saobraćao na relaciji Gdinja Glavna – Zelena Gora, a u kojem se nalazilo oko 300 putnika. Na dramatičnim snimcima vidi se potpuno uništena prikolica i oštećen putnički voz koji se jedva zaustavio nedaleko od stanice.

Preliminarni nalazi poljske policije pokazuju da je 42-godišnji vozač kamiona, državljanin BiH, ušao na pružni prelaz u trenutku kada su rampe već počele da se spuštaju. Iz Poljskih željeznica su naveli da su očevici aktivno signalizirali vozaču da probije rampu i spasi se, ali on to nije učinio.

Objavljujući snimak sa nadzornih kamera, Poljske državne željeznice uputile su ozbiljno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju koji se nađu u sličnoj, po život opasnoj situaciji.

"Dajte gas, probijte rampu i odmah napustite prelaz. Nikada ne čekajte voz", glasi zvanični apel Poljskih željeznica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Poljska voz BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ