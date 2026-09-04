Dramatičcni snimci iz Poljske: Voz udario u kamion kojim je upravljao državljanin BiH

Stravičan sudar dogodio se na pružnom prelazu u Poljskoj kada je putnički voz udario u kamion iz Bosne i Hercegovine i doslovno raznio prikolicu.

Izvor: Screenshot/Pomorskie998

Snimci nadzornih kamera, koje su objavile nadležne službe, otkrili su razmjere nesreće koju je izazvao vozač ostavši zaglavljen na pruzi.

Nesreća se dogodila u naselju Gdanjsk-Lipce. Prema izvještajima poljskih vatrogasaca i policije, teretno vozilo je ostalo zarobljeno između spuštenih rampi. Ubrzo je u njega udario voz, koji je saobraćao na relaciji Gdinja Glavna – Zelena Gora, a u kojem se nalazilo oko 300 putnika. Na dramatičnim snimcima vidi se potpuno uništena prikolica i oštećen putnički voz koji se jedva zaustavio nedaleko od stanice.

El tren InterCity llamado "Bachus" chocó contra un camión en un paso a nivel de Gdańsk Lipce, en Polonia.



El camión se metió en el cruce de la calle Niegowska y el tren, que iba de Gdynia a Zielona Góra, le dio de lleno en el semirremolque.



El maquinista y el conductor del…pic.twitter.com/1rSO4cgf6r — Anxious Vids (@Anxiousvids)September 3, 2026

Preliminarni nalazi poljske policije pokazuju da je 42-godišnji vozač kamiona, državljanin BiH, ušao na pružni prelaz u trenutku kada su rampe već počele da se spuštaju. Iz Poljskih željeznica su naveli da su očevici aktivno signalizirali vozaču da probije rampu i spasi se, ali on to nije učinio.

Objavljujući snimak sa nadzornih kamera, Poljske državne željeznice uputile su ozbiljno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju koji se nađu u sličnoj, po život opasnoj situaciji.

"Dajte gas, probijte rampu i odmah napustite prelaz. Nikada ne čekajte voz", glasi zvanični apel Poljskih željeznica.