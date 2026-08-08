logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga u toku: Šest osoba teže povrijeđeno nakon sudara vozova u Hrvatskoj

Istraga u toku: Šest osoba teže povrijeđeno nakon sudara vozova u Hrvatskoj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Šest osoba teže je povrijeđeno, a 14 je zadobilo lakše povrede u jutrošnjem sudaru vozova kod Škrinjara, između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec, potvrđeno je iz hrvatskog Ministarstva zdravstva.

Šest osoba teže povrijeđeno nakon sudara vozova u Hrvatskoj Izvor: Facebook/Radio Vrbovec

Iz bjelovarske bolnice navode da je kod njih zbrinuto sedmoro povrijeđenih, među kojima je najteže povrede zadobila mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je njeno zdravstveno stanje stabilno, prenose hrvatski mediji.

Uzrok nesreće još se utvrđuje.

Pruga je do daljega zatvorena za saobraćaj.

Do nezgode je došlo jutros oko 10.00 časova prilikom sudara putničkog i teretnog voza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

voz vozovi Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ