Istraga u toku: Šest osoba teže povrijeđeno nakon sudara vozova u Hrvatskoj

Šest osoba teže je povrijeđeno, a 14 je zadobilo lakše povrede u jutrošnjem sudaru vozova kod Škrinjara, između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec, potvrđeno je iz hrvatskog Ministarstva zdravstva.

Izvor: Facebook/Radio Vrbovec

Iz bjelovarske bolnice navode da je kod njih zbrinuto sedmoro povrijeđenih, među kojima je najteže povrede zadobila mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je njeno zdravstveno stanje stabilno, prenose hrvatski mediji.

Uzrok nesreće još se utvrđuje.

Pruga je do daljega zatvorena za saobraćaj.

Do nezgode je došlo jutros oko 10.00 časova prilikom sudara putničkog i teretnog voza.