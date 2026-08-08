Sudar kod Brčkog: Motociklista zbrinut u bolnici, pričinjena veća materijalna šteta

U saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grbavica na putu Brčko-Lončari danas je povrijeđen motociklista, koji je prevezen u brčansku bolnicu i njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Izvor: Policija Brčko distrikta

Iz brčanskog zdravstvenog centra potvrđeno je da je povrijeđeni van životne opasnosti.

Povrijeđeni je iz Službe hitne pomoći prevezen na Odjeljenje hirurgije brčanske Opšte bolnice radi rendgenskog snimanja i dalje dijagnostike.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 13.00 časova učestvovali su motocikl i automobil "reno" na kojem je pričinjena veća materijalna šteta.

Pripadnici Policije Brčko distrikta izvršili su uviđaj, a saobraćaj se na ovoj dionici puta tokom uviđaja odvijao usporeno, jednom saobraćajnom trakom.