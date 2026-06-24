Zahtjev srpske većine u Brčkom: Pokrenuti postupak protiv radnika koji su igrali fudbal u Hitnoj pomoći

Srpska parlamentarna većina u Skupštini Brčko distrikta zatražila je danas od nadležnih institucija da bez odgađanja pokrenu disciplinski postupak i utvrde odgovornost radnika koji su igrali fudbal u prostorijama za reanimaciju Hitne službe brčanskog Doma zdravlja.

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U zajedničkom saopštenju opštinskih odbora SNSD-a, SP-a, PDP-a i SDS-a u Brčkom navodi se da se o ovom događaju pojavio i video-snimak na društvenim mrežama, te da ovakav postupak zaslužuje svaku osudu.

Kako je navedeno, igranje fudbala na radnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi primjer je izuzetno neodgovornog ponašanja.

U saopštenju se upozorava da bi svako odsustvo reakcije ili pokušaj opravdavanja ovakvog ponašanja predstavljao opasan presedan.

To bi, kako naglašavaju, otvorilo vrata pretvaranju javnih ustanova u mjesta koja nemaju nikakve veze sa njihovom osnovnom namjenom, poput stadiona ili pijaca.