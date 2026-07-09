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Izbjegnuta tragedija: Djeca u Brčkom tokom igre pronašla tri ručne bombe

Izbjegnuta tragedija: Djeca u Brčkom tokom igre pronašla tri ručne bombe

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Civilne zaštite Brčko distrikta bezbjedno su izuzeli tri ručne bombe M75 koje su pronašli jedanaestogodišnji dječak i djevojčica ispod mosta u prigradskom naselju Čađavac, pošto je slučaj prijavio jedan od roditelja.

Djeca u Brčkom tokom igre pronašla tri ručne bombe Izvor: Radio Brčko

Majka djevojčice rekla je da su djeca juče tokom igre ispod mosta uočila sumnjivu plastičnu kutiju omotanu ljepljivom trakom i upakovanu u narandžastu kesu, te da je odmah obavijestila Operativno-komunikacioni centar.

"Djeca su iz radoznalosti otvorila kesu i vidjela plastičnu kutiju s narandžastim poklopcem. Bila je veoma teška, a kroz otvor sa strane moglo se vidjeti da se unutra nalazi bomba. Odmah su je ostavili i pobjegli te sve prijavili nama", kazala je majka.

Koordinator za deminiranje u Odjeljenju distrikta za javnu bezbjednost Danijel Đurić izjavio je da stanje u kojem su bombe pronađene jasno ukazuje na to da ih je na toj lokaciji, koja se inače koristi kao izletište, namjerno ostavio neodgovorni pojedinac.

On je naveo da su eksplozivne naprave uskladištene i da će u narednom periodu biti uništene na poligonu pod kontrolisanim uslovima.

Đurić je upozorio da je Operativno-komunikacioni centar u prvoj polovini ove godine dobio 23 prijave građana o pronalaženju neeksplodiranih ubojnih sredstava, koja se često odbacuju na javne površine, pored puteva ili uz obale rijeka Save i Brke.

Iz Odjeljenja za javnu bezbjednost apeluju da građani minsko-eksplozivna sredstva ne ostavljaju u prirodi, podsjećajući da se svako posjedovanje ili pronalazak naoružanja može prijaviti potpuno anonimno i bez ikakve krivične odgovornosti pozivom na brojeve telefona 121 ili 123.

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Brčko bombe djeca

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