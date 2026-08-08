logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istok Hrvatske ostao bez vode: Dunav pao na istorijski minimum, bunari presušili 1

Istok Hrvatske ostao bez vode: Dunav pao na istorijski minimum, bunari presušili

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Dunav u Batini pao je na istorijski minimum od -140 centimetara. Zbog ekstremne suše presušili su bunari i Karašica.

Dunav pao na -140 centimetara: Istok Hrvatske ostao bez vode Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog ekstremne suše na istoku Hrvatske bunari su prazni, a vodostaj Dunava u Batini spustio se na istorijski minimum od minus 140 centimetara.

Mještani su ostali bez vode za zalivanje vrtova, a snabdijevanje domaćinstava obezbjeđuje Baranjski vodovod.

Kažu da ovakvu sušu ne pamte i da je nizak nivo Dunava doveo i do toga da potpuno presuši i obližnja Karašica.

Vodostaj Drave kod Osijeka takođe je tri metra niži u odnosu na prethodne godine, prenose hrvatski mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dunav suša Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nnn

Najbitnije je hlađenje ,,vještačke inteligencije" za to se troši mnogo pitkle vode,a narod je koleteralna šteta savremenog doba...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ