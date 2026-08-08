Istok Hrvatske ostao bez vode: Dunav pao na istorijski minimum, bunari presušili

Dunav u Batini pao je na istorijski minimum od -140 centimetara. Zbog ekstremne suše presušili su bunari i Karašica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog ekstremne suše na istoku Hrvatske bunari su prazni, a vodostaj Dunava u Batini spustio se na istorijski minimum od minus 140 centimetara.

Mještani su ostali bez vode za zalivanje vrtova, a snabdijevanje domaćinstava obezbjeđuje Baranjski vodovod.

Kažu da ovakvu sušu ne pamte i da je nizak nivo Dunava doveo i do toga da potpuno presuši i obližnja Karašica.



Vodostaj Drave kod Osijeka takođe je tri metra niži u odnosu na prethodne godine, prenose hrvatski mediji.