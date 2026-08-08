Haos na aerodromu u Bristolu: Oštećena pista, letovi otkazani, putnici satima čekali

Svi letovi sa aerodroma u Bristolu obustavljeni su nakon što je na pisti otkriveno oštećenje. Avioni su preusmjereni, a putnici su satima čekali bez jasnih informacija.

Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA

Svi letovi sa aerodroma u Bristolu obustavljeni su nakon što je na pisti otkriveno oštećenje koje je zahtijevalo hitnu popravku.

Problem je počeo juče u večernjim satima, kada su otkazani letovi nakon 18 časova, dok su avioni koji su već bili na putu prema Bristolu preusmjereni na druge aerodrome.

Dolazni letovi preusmjeravani su, između ostalog, na londonski Getvik, Birmingem i Kardif. Aerodrom je saopštio da će operacije biti obustavljene najmanje do 8 časova ujutro.

„Zbog oštećenja na pisti privremeno smo, iz predostrožnosti, obustavili operacije kako bismo pregledali i popravili pogođeni dio”, saopšteno je iz aerodroma.

Međutim, brojni putnici tvrde da su ostali bez pravovremenih informacija i da su satima čekali na aerodromu.

Ričard Brodbent, koji je sa porodicom trebalo da leti za Njukasl, rekao je da je aerodrom bio prepun, a da su se u jednom trenutku oglasili alarmi.

„Bilo je potpuno krcato. Onda su počeli da se oglašavaju alarmi, ljudi su vrištali, a putnici su pokušavali da izađu. Osoblja nije bilo”, ispričao je za BBC.

Pol Smit, koji je trebalo da putuje u Glazgov na 20. rođendan sina, rekao je da je satima pokušavao da pronađe svoj prtljag. Kako je naveo, više od sat vremena nije bilo obavještenja putem aerodromskog razglasa.

„Komunikacija, savjeti i podrška putnicima bili su zaista veoma loši. Ono što smo čuli jeste da postoji rupa na pisti”, rekao je Smit.

Kompanija „IziDžet” upozorila je putnike na moguće poremećaje u saobraćaju, dok su se pojedini putnici na društvenim mrežama žalili na višesatno čekanje i nedostatak informacija.

Avioni su preusmereni na druge aerodrome, dok su putnici ostali bez jasnih informacija i satima čekali na aerodromu.