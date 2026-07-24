Jata ptica ometaju letove u Tivtu: Avioni preusmjereni na druge aerodrome

Zbog naleta jata ptica u zoni Aerodroma Tivat više avio-kompanija, uključujući "Er Srbiju", preusmjerava letove na alternativne aerodrome.

Izvor: MONDO

Jata ptica u zoni aerodroma u Tivtu ometaju avio-saobraćaj zbog čega su avio-kompanije, među njima i "Er Srbija", primorane da preusmjere letove.

"Er Srbija" je saopštila da je bila primorana da preusmjeri letove na alterantivne aerodrome u regionu usljed nemogućnosti da se vazdušni saobraćaj odvija u potpuno bezbjednim uslovima zbog neregulisanog naleta jata ptica u zoni aerodroma u Tivtu.

Kako je navedeno, proteklih dana sa istim problemom suočavaju se i druge avio-kompanije koje saobraćaju sa Aerodroma Tivat.

Iz "Er Srbije" su naveli da nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja, u skladu sa planiranim redom letenja.