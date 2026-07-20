Aerodromi u BiH u junu imali više od 325.000 putnika: Tuzla oborila rekorde, Banjaluka i Sarajevo u minusu

Na aerodromima u BiH u junu je bilo 325.844 putnika, za 3,24 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Izvor: Aerodrom Tuzla

Smanjenje broja putnika zabilježili su sarajevski, banjalučki i mostarski aerodrom.

Kroz banjalučki aerodrom u junu je prošlo 38.787 putnika ili 13,59 odsto manje nego u istom mjesecu lani, a kroz sarajevski 213.178 putnika, što je manje za 7,62 odsto.

Na mostarskom aerodromu u junu je bilo 8.269 putnika, što je za 0,54 odsto manje nego u istom mjesecu lani, dok je tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32 odsto, a bilo je 65.610 putnika.

Na aerodromima u BiH u junu su ukrcana 155.763 putnika, dok je 170.081 iskrcan.

(Srna)