logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aerodromi u BiH u junu imali više od 325.000 putnika: Tuzla oborila rekorde, Banjaluka i Sarajevo u minusu

Aerodromi u BiH u junu imali više od 325.000 putnika: Tuzla oborila rekorde, Banjaluka i Sarajevo u minusu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na aerodromima u BiH u junu je bilo 325.844 putnika, za 3,24 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Broj putnika na aerodromima u BiH Izvor: Aerodrom Tuzla

Smanjenje broja putnika zabilježili su sarajevski, banjalučki i mostarski aerodrom.

Kroz banjalučki aerodrom u junu je prošlo 38.787 putnika ili 13,59 odsto manje nego u istom mjesecu lani, a kroz sarajevski 213.178 putnika, što je manje za 7,62 odsto.

Na mostarskom aerodromu u junu je bilo 8.269 putnika, što je za 0,54 odsto manje nego u istom mjesecu lani, dok je tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32 odsto, a bilo je 65.610 putnika.

Na aerodromima u BiH u junu su ukrcana 155.763 putnika, dok je 170.081 iskrcan. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

aerodrom BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ