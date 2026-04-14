Deset najprometnijih aerodroma na svijetu u 2025. godini: Među njima su dva koja se nalaze u Evropi

Objavljena je nova lista najprometnijih aerodroma na svijetu za 2025. godinu, koja pokazuje da globalni avio-saobraćaj nastavlja da raste, dok je prvo mesto ponovo pripalo starom lideru. Ipak, kako prenosi CNN, 2026. godina donosi i određenu dozu neizvjesnosti za ovu industriju.

Prema preliminarnim podacima koje je objavio Međunarodni savet aerodroma (ACI), tokom 2025. godine širom svijeta zabilježeno je oko 9,8 milijardi putnika. To je rast od 3,6 odsto u odnosu na 2024. godinu, ali i povećanje od 7,3 odsto u poređenju sa pretpandemijskom 2019. godinom. Konačni rezultati očekuju se u julu.

Najprometniji aerodromi u 2025.

Na prvom mjestu ponovo se našao Međunarodni aerodrom Hartsfild–Džekson u Atlanti, kroz koji je prošlo 106,3 miliona putnika. Iako je zadržao vodeću poziciju, to je ipak blagi pad od 1,6 odsto u odnosu na godinu ranije, kao i nešto slabiji rezultat nego 2019. godine. Ovaj aerodrom nosi titulu najprometnijeg na svijetu čak 27 puta u poslednjih 28 godina, uz izuzetak 2020, kada je pandemija snažno pogodila avio-saobraćaj.

Na drugom mjestu je Međunarodni aerodrom u Dubaiju, koji tu poziciju drži već treću godinu zaredom. Treće mjesto zauzeo je aerodrom Haneda u Tokiju, dok su među prvih pet još i Dalas–Fort Vort i Šangaj Pudong.

Listu deset najprometnijih upotpunjuju i aerodrom O’Her u Čikagu, Hitrou u Londonu, novi aerodrom u Istanbulu, Guangdžou Bajun i Denver.

Kako je izjavio generalni direktor ACI-ja, Džastin Erbači, rast je zabilježen u gotovo svim dijelovima svijeta, prije svega zahvaljujući oporavku i jačanju međunarodnog saobraćaja. Ipak, u Sjedinjenim Američkim Državama primjećuje se blago usporavanje nakon nekoliko godina snažnog rasta.

Neizvjesna 2026. godina

Iako su rezultati za 2025. godinu pozitivni, brojni faktori mogli bi da utiču na dalji razvoj avio-saobraćaja. Geopolitičke tenzije i nestabilna globalna ekonomija već sada stvaraju dodatnu neizvjesnost.

Posebno se to odnosi na Bliski istok, gde su zabeleženi operativni poremećaji na pojedinim aerodromima, uključujući i Dubai. Putnici sve češće biraju alternativne rute kako bi izbjegli rizična područja.

Dodatni problem predstavlja rast cena goriva, što se već odražava na skuplje avionske karte širom svijeta. Postoji i bojazan da bi dugotrajnija kriza mogla da utiče i na dostupnost goriva, a samim tim i na odluke avio-kompanija o održavanju pojedinih linija.

Kako upozorava Erbači, ukoliko se nestabilnosti nastave, posledice bi mogle da se preliju i na globalnu ekonomiju i inflaciju, ali i na spremnost ljudi da putuju, kao i na njihove izbore destinacija.

Za sada, interesovanje za putovanja ostaje snažno. Očekuje se da će najbrži rast u narednom periodu biti zabilježen u Africi, na Bliskom istoku i u azijsko-pacifičkom regionu, dok se u Sjevernoj Americi i Evropi predviđa umjeren, ali stabilan rast.

Uprkos svim izazovima, Međunarodni savet aerodroma očekuje nastavak rasta i stabilnost industrije, iako ostaje neizvjesno kako će globalne okolnosti dugoročno uticati na avio-saobraćaj.

(EUpravo zato/CNN)