Aerodromi koje putnici najviše vole: Najbolji za polaske su dva evropska, a evo gdje su procedure najlakše

Aerodrom Adolfo Suares Madrid-Barahas i aerodrom Rim Fjumićino našli su se među dobitnicima prestižnih priznanja u kategoriji najboljih aerodroma pri polasku.

Izvor: Alexanderstock23/Shutterstock

Ako niste među onima koji žele da "testiraju teoriju o aerodromima", međunarodna putovanja gotovo neminovno podrazumijevaju mnogo vremena provedenog u čekanju, ispred izlaza za ukrcavanje ili u drugim aerodromskim prostorijama. To iskustvo često bude ključno za ostatak putovanja, pa zato svi imamo aerodrome koje volimo, ali i one koje bismo radije izbegli po svaku cijenu.

Sada je Savet međunarodnih aerodroma (ACI World) objavio listu aerodroma sa najboljom uslugom za putnike u svijetu za 2025. godinu.

Na osnovu anketa sprovedenih među više od 700.000 putnika, ukupno 100 aerodroma širom svijeta nagrađeno je u okviru ASQ nagrada za korisničko iskustvo 2025, i to u kategorijama kao što su najposvećenije osoblje, najjednostavnije aerodromsko putovanje, najprijatniji aerodrom i najčistiji aerodrom. Posebna priznanja dodeljena su i za iskustvo putnika pri odlasku i pri dolasku.

"Aerodromi pokazuju da zadovoljstvo putnika može da raste uprkos sve većim pritiscima", izjavio je generalni direktor ACI World-a Džastin Erbači.

Najbolji aerodromi u Evropi po kvalitetu usluge u 2025. godini

U kategoriji najboljih aerodroma pri polasku, dobitnici su podeljeni prema broju putnika koje godišnje opslužuju.

U grupi aerodroma sa više od 40 miliona putnika godišnje priznanja su dobila dva evropska aerodroma, Adolfo Suares Madrid–Barahas i Rim Fjumićino. Madridski aerodrom je peti najprometniji u Evropi, dok je rimski osmi po broju putnika.

Adolfo Suares Madrid–Barahas, aerodrom u Madridu

Izvor: Jaroslav Hruska/Shutterstock

U kategoriji od 25 do 40 miliona putnika nagrađeni su aerodromi Kopenhagen, Beč i Cirih.

U grupi aerodroma sa 15 do 25 miliona putnika pohvale su dobili aerodromi Gran Kanarija, Helsinki i Prag.

Nijedan evropski aerodrom, međutim, ove godine nije uvršten među najbolje po iskustvu putnika pri dolasku.

Kao aerodromi sa najjednostavnijim i najlakšim prolaskom kroz procedure izdvojeni su: Izmir Adnan Menderes u Turskoj, Žozep Taradeljas Barselona–El Prat, Milano Linate, Reus u Španiji, Rim Fjumićino, Međunarodni aerodrom Skoplje u Severnoj Makedoniji i Međunarodni aerodrom Šota Rustaveli u Tbilisiju u Gruziji.

Nagrade uključuju i Listu izvrsnosti generalnog direktora ACI World-a, priznanje koje se dodeljuje aerodromima koji su tokom pet uzastopnih godina pružali izuzetan kvalitet usluge putnicima. Među ovogodišnjim dobitnicima su aerodromi Ankara Esenboga, Izmir Adnan Menderes i Njukasl.

Kako se dodjeljuju nagrade

Program vodi ACI World, međunarodno udruženje aerodroma, a nagrade se zasnivaju na anketama koje se sprovode direktno na aerodromima. Putnici se nasumično biraju na izlazima za polazak i dolazak, gdje odgovaraju na pitanja o cjelokupnom iskustvu, od čekiranja i bezbjednosnih kontrola, do kupovine i ponude hrane i pića.

Sve ankete sprovode terenski saradnici sertifikovani za ASQ program, a aerodromi moraju da ispune minimalne kvartalne kriterijume uzorka kako bi bili uvršteni u izbor za nagrade.

(EUpravo zato/Euronews)