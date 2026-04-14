Haos na aerodromima zbog EES sistema: Putnici povraćali i padali u nesvijest, avioni poleću poluprazni

Putnici širom Evrope suočavaju se sa kašnjenjima zbog novih pravila EU o pasoškoj kontroli, koja zahtijevaju biometrijske podatke.

Zbog novih pravila EU na granicama, putnici širom Evrope se suočavaju sa kašnjenjem tokom putovanja.

Sistem ulaska/izlaska (EES) zahtijeva da putnici iz trećih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, ostave otiske prstiju i fotografišu se prilikom ulaska u šengenski prostor.

Dodatne provjere obavljaju se i pri izlasku. Kako to može da traje satima, neki putnici su se našli i dalje u redu na pasoškoj kontroli čak i nakon što su im avioni već poletjeli, piše Dejli Mejl.

Putnici širom Evrope tokom vikenda suočili su se sa kašnjenjima i otkazivanjima, uz duge redove na destinacijama kao što su Ženeva, Lisabon i Malta.

Problemi su se nastavili i danas, pa su putnici na aerodromima u Briselu i Šipholu u Amsterdamu na društvenim mrežama prijavljivali čekanja na kontrolu pasoša i do dva sata.

Brit passengers 'pass out' in hours-long border check queues at Milan airporthttps://t.co/e2jUdQW0cA — Polly Dymock slava ukraini (@pollsstar)April 13, 2026

Jedan putnik u Amsterdamu opisao je "starije ljude i roditelje sa malom djecom" koji čekaju u redu za pasoške kapije, od kojih je "jedva nekoliko" bilo otvoreno. Na sajtu aerodroma potvrđeno je da postoje "duža kašnjenja".

Putnici povraćali zbog čekanja

U Milanu, pogođenom toplotnim talasom, putnicima je sinoć pozlilo – neki su povraćali i gubili svijest nakon čekanja i do tri sata.

Oko 100 putnika ostavljeno je na aerodromu Linate dok su čekali ukrcavanje na let za Mančester, jer je posada odlučila da poleti bez njih.

Iz kompanije su rekli da je situacija "van njihove kontrole" i da su kašnjenja izazvana problemima sa novim sistemom EU, dodajući da su zastoje ocijenili kao "neprihvatljive".

Avio-stručnjak Sali Getin rekla je da uvođenje EES "ne ide dobro".

"Pokazalo se kao trnovit put i velika glavobolja za putnike", rekla je za Dejli Mejl.

"Ovo će trajati još nekoliko nedjelja, a čak i kada se sistem u potpunosti uspostavi, može biti sporadičnih problema. Ali to je očekivano. Uvijek ima početnih poteškoća kada se uvodi nova tehnologija. Kada u sve to uključite birokratiju i ljude koji treba da je sprovedu, problemi su neizbježni. Sistem je takođe izuzetno ambiciozan i obuhvata mnogo zemalja", navela je.

Ona je dodala da su mnogi putnici "zbunjeni" novim pravilima i smatra da je britanska vlada mogla više da ih informiše.

"Prosječnom putniku je to prilično zbunjujuće. Već ste pod stresom jer idete na putovanje. Ima i čestih putnika koji su mislili da će podatke unositi samo jednom, a sada to moraju više puta", istakla je.

Kompanija odložila let, avion poletio poluprazan

Dejli Mejl navodi da je avio-kompanija odložila sinoćnji let iz Milana za 52 minuta kako bi putnicima dao više vremena, ali je avion morao da poleti poluprazan jer je posada bila pri kraju dozvoljenog radnog vremena.

Zbog toga su putnici očajnički tražili druge načine da se vrate kući, a neki su tek u redu shvatili da su propustili let.

Jedna putnica (17) rekla je za BBC da su ona i dečko stigli na aerodrom rano ujutru, ali su naišli na ogroman red na pasoškoj kontroli.

"Oko 10:50 su donijeli vodu, a kad smo stigli na red, rekli su nam da je naš let upravo otišao", ispričala je.

Dodala je da sada čekaju novi let čak 20 sati, koji je koštao njenu majku 520 funti.

Situaciju dodatno pogoršava to što će sletjeti na drugi aerodrom (Getvik), umjesto u Mančester.

Rekla je i da joj je kompanija ponudila samo 12,25 funti odštete - otprilike koliko košta sendvič na aerodromu.

Druga putnica, Viki Čepmen (26), ostala je zaglavljena u Milanu sa porodicom.

"Stigli smo na vrijeme, ali su nas potpuno odbili na pasoškoj kontroli. Zatim su rekli da nismo došli na let, iako nas oni nisu pustili. Tri sata smo lutali bez pomoći. Bilo je toliko vruće da su ljudi povraćali i skoro gubili svijest. Rečeno nam je da najranije možemo da se vratimo u utorak i to preko Getvika. Morali smo sami da platimo smještaj", navela je.

Još jedan putnik rekao je da nije mogao da dobije živu osobu iz korisničke podrške, već samo četbot koji je prekidao vezu.

Putnicima se preporučuje da ranije dođu na aerodrom

Avio-kompanija je saopštila da je obavijestila putnike o novom sistemu i savjetovala im da provjere dokumenta, dođu ranije na aerodrom i budu spremni na biometrijske kontrole.

Putnicima se takođe preporučuje da ranije prođu bezbjednosne provjere i odmah odu na gejt kada budu pozvani.

Sistem EES podrazumijeva da se putnicima iz trećih zemalja uzimaju otisci prstiju i fotografija pri ulasku u šengenski prostor, koji obuhvata 29 evropskih zemalja. Ovaj sistem zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.

Prilikom prve registracije pravi se fotografija lica i skenira pasoš, a odraslima i djeci starijoj od 12 godina uzimaju se i otisci prstiju.

Britanskim putnicima se savjetuje da ne moraju ništa posebno da rade unaprijed, ali da na aerodrom dođu ranije zbog dužeg čekanja.

Ranije ove nedjelje turisti su takođe prijavljivali haos i velika kašnjenja na aerodromima širom Evrope, uključujući Lisabon, Milano i Pariz.

@easyJetour flight from Milan Linate took off without us due to Border Control being FAR too busy and the automated system not working. We are now stuck in Milan, missing work, spending money that we don’t have and have to transfer from Gatwick to Manchester!pic.twitter.com/XfPshK5GZK — Miss Benn (@Emily_Benn20)April 12, 2026

Bivši diplomata Rupert Džoj opisao je situaciju u Lisabonu kao "potpuni haos", navodeći da ljudi propuštaju letove uprkos tome što dolaze satima ranije.

Direktor Rajanera, Majkl O’Liri, nazvao je uvođenje sistema "potpunim haosom i katastrofom", tvrdeći da EU na neki način "kažnjava" britanske putnike nakon Bregzita.

Putnici koji putuju iz UK u Evropu upozoreni su da mogu očekivati čekanja na aerodromima i do četiri sata dok se novi sistem u potpunosti ne uvede.

