Skoro 300 djece zarobljeno 10 sati na granici: Potpuni kolaps na Batrovcima zbog novog sistema ulaska u EU

Više dječijih horova iz Srbije, sa ukupno 288 djece, i njihovi nastavnici koji su u četiri autobusa krenuli sinoć iz Beograda put Pariza, 10 sati je bilo zarobljeno na granici sa Hrvatskom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tim povodom su oglasili se roditelji zabrinute i iscrpljene djece koja su cijelu noć presedjela u autobusu na granici.

Djeca su inače krenula na uskršnji koncert koji treba da se održi prvo u Parizu, a potom i u Minhenu, a u organizaciji Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije.

"Bili zarobljeni čitavih 10 sati"

Prelazak srpske granice protekao je brzo, stigli su na Batrovce sinoć oko 22 sata i našu stranu prošli su je za oko sat vremena. U međuzonu su ušli oko 23 časa i tu ostali zarobljeni čitavih 10 sati!

- Djeca su iz Beograda krenula su oko 20.30 časova sinoć, na našem graničnom prelazu sa Hrvatskom bili su nešto oko 22 časova, tu su prošli nakon sat vremena, ušli su u međuzonu sa Hrvatskom i tu su praktično bili zarobljeni čitavih 10 sati. Jutros oko 9 časova su tek uspjeli da pređu granicu sa Hrvatskom – kaže jedan od roditelja čije je dete krenulo na put.

Kaže i da kada su ušli u međuzonu, ispred njih je bilo 20 autobusa, koji se satima nisu uopšte pomjerali.

- Ćerka mi se javila jutros čim su prešli granicu, umorni su i iscrpljeni, ali u suštini su dobro, nije bilo drugih problema. Nadam se da će biti odmorni za koncerte koji su pred njima, mada im dug put tek predstoji - rekao je zabrinuti roditelj.

Inače, u pitanju je osam horova iz Srbije koju čini čak 288 djece uzrasta od 11 do 17 godina, a koja se se uputila na veliku međunarodnu koncertnu turneju kroz Italiju, Francusku i Njemačku. gdje će nastupati u prestižnim evropskim gradovima poput Pariza i Minhena i predstavljati svoju zemlju.

Ovog jutra na većini graničnih prelaza sa Srbijom gužve su paralisale sve oni koji su odlučili da za uskršnje praznike otputuju van Srbije, a dodatni problem stvara potpuno uvođenje EES sistema na granicama Evropske unije, Hrvatskom, Rumunijom, Mađarskom i Bugarskom.

Izvor: AMCC/Printscreen

Najgore je upravo Batrovcima gde putnička vozila čekaju oko 45 minuta, dok teretna vozila čekaju i po pet sati na izlazu, a iz ovog primjera, vidjeli smo da autobusi čekaju po 10 sati.

Jutros oko 8 časova na graničnom prelazu Batrovci, prema Hrvatskoj, formirano je pet saobraćajnih traka, a kolona vozila proteže se sve do Bajakova. Ovde su gužve ujedno najkritičnije.

Počela puna primjena EES sistema

Puna primjena, to jest 24-časovni režim EES sistema (Entry/Exit System) počinje danas, 10. aprila, što podrazumijeva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

EES sistem počeo je sa radom 12. oktobra 2025. godine, uz postepeno uvođenje u 29 evropskih zemalja. To je automatski informacioni sistem koji registruje svaki ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU. Cilj je preciznija evidencija putnika i kontrola boravka u okviru dozvoljenih 90 dana.

Sistem će zamijeniti pečatiranje pasoša digitalno zabeženim ulascima, izlascima ili odbijanjima ulaska državljana zemalja izvan EU koji dolaze na kraći boravak. Takođe će se snimati slika lica putnika, otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave, saopštili su ranije iz EK.

Od početka rada EES-a, registrovano je više od 45 miliona prelazaka granice kada su putnici ulazili ili izlazili iz evropskih zemalja koristeći sistem, a za 24.000 ljudi je odbijen ulazak iz različitih razloga, kao što su neodgovarajuće opravdanje njihove posjete, istekli ili lažni dokumenti.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je riječ o dva različita sistema koji imaju različite namjene i primjenjuju se u različitim fazama putovanja.

(Blic/MONDO)