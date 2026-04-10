Zbogom pečatima u pasošu: Od danas digitalna evidencija na granicama Šengena

Države članice EU od danas započinju digitalno evidentiranje prelazaka spoljnih granica šengenskog prostora, odnosno potpunu primjenu sistema ulaska i izlaska - (EES).

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke.

Time se omogućava precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje falsifikovanih dokumenta, te automatski otkriva prekoračenje boravka.

EES je jedan od ključnih informacijskih sistema EU u području upravljanja granicama, kojim se modernizuje i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Sistem ulaska/izlaska /EES/ često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja /ETIAS/, ali je riječ o dva različita sistema koji imaju različite namjene i primjenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice EU, a ETIAS, čija se primjena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja prije polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza.

Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem. Uz to EES sistem je besplatan, a ETIAS se plaća.

Prevoznici iz regiona su krajem januara zajedno blokirali prelaze zbog strogog viznog režim EU koji je poznat kao pravilo 90/180 dana, koje podrazumijeva da vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone, a dodatni pritisak je napravio i EES sistem koji predviđa uzimanje otisaka i slikanje lica.