logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbogom pečatima u pasošu: Od danas digitalna evidencija na granicama Šengena

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Države članice EU od danas započinju digitalno evidentiranje prelazaka spoljnih granica šengenskog prostora, odnosno potpunu primjenu sistema ulaska i izlaska - (EES).

Počela primjena EES-a Izvor: elmar gubisch/Shutterstock

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke.

Time se omogućava precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje falsifikovanih dokumenta, te automatski otkriva prekoračenje boravka.

EES je jedan od ključnih informacijskih sistema EU u području upravljanja granicama, kojim se modernizuje i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Sistem ulaska/izlaska /EES/ često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja /ETIAS/, ali je riječ o dva različita sistema koji imaju različite namjene i primjenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice EU, a ETIAS, čija se primjena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja prije polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza.

Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem. Uz to EES sistem je besplatan, a ETIAS se plaća.

Prevoznici iz regiona su krajem januara zajedno blokirali prelaze zbog strogog viznog režim EU koji je poznat kao pravilo 90/180 dana, koje podrazumijeva da vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone, a dodatni pritisak je napravio i EES sistem koji predviđa uzimanje otisaka i slikanje lica.

Tagovi

EES granični prelaz pasoš EU

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

