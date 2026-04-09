Kraj pečatiranja pasoša: Od sutra počinje potpuna primjena sistema EES

Države članice EU od sutra započinju sa potpunom primjenom sistema ulaska i izlaska - EES (Entry-Exit System), čime završava njegovo postepeno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka spoljnih granica šengenskog prostora.

"Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promjena osim veće bezbjednosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja", rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke.

Time se omogućava precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje falsifikovanih dokumenta, te automatski otkriva prekoračenje boravka.

Božinović je istakao da će države članice EU prvi put će razmjenjivati podatke o prelascima granice u stvarnom vremenu, što dodatno jača bezbjednost.

On je naveo da je Hrvatska već aktivno uključena u sistem sa oko 3,7 miliona evidentiranih putnika i približno 10 odsto odbijenih ulazaka, što potvrđuje dosljedno sprovođenje šengenskih pravila.

"Iako se tokom ljetne sezone mogu očekivati gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, granični prelazi dodatno su opremljeni i organizovani da bi se čekanja svela na minimum", poručio je Božinović.

EES je jedan od ključnih informacijskih sistema EU u području upravljanja granicama, kojim se modernizuje i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

