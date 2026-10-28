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Crni bilans nesreće u Španiji: Broj poginulih u sudaru vozova porastao na 46, u kompozicijama bila 544 putnika

Crni bilans nesreće u Španiji: Broj poginulih u sudaru vozova porastao na 46, u kompozicijama bila 544 putnika

Autor Haris Krhalić
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Najmanje 46 ljudi poginulo je u sudaru brzih vozova u Španiji. U kompozicijama su bile 544 osobe, a ovo je druga velika nesreća u zemlji u devet mjeseci.

španija voz nesreća Izvor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Broj poginulih u današnjem sudaru dva brza voza u Španiji popeo se na najmanje 46, prema najnovijim nezvaničnim informacijama.

Preživjeli putnici opisuju užasne prizore nakon nesreće, navodeći da su vidjeli mladića koji je u šoku hodao bez ruke.

Prema najnovijim podacima koje je objavio „Skaj njuz“ (Sky News), u kompozicijama je ukupno bilo 544 putnika. U brzom vozu AVE španskog prevoznika „Renfe“ nalazilo se 397 putnika, a ne 297 kako je prvobitno objavljeno, dok je u drugom vozu, kojim upravlja kompanija „Irio“ (Iryo), u momentu sudara bilo 147 osoba.

Povodom tragedije oglasila se i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„Upravo sam primila potresnu vijest iz Toleda o sudaru dva brza voza. Moje misli su sa porodicama i najbližima stradalih. Danas Evropa tuguje sa vama“, navela je Fon der Lajenova.Španska socijalistička radnička stranka (PSOE), koju predvodi premijer Pedro Sančez, otkazala je sve današnje aktivnosti svog saveznog izvršnog odbora zbog teške željezničke nesreće u Toledu.

„Potreseni smo željezničkom nesrećom koja se dogodila u Toledu. Pomno pratimo razvoj situacije. Hitne službe nastavljaju raditi na terenu kako bi pomogle stradalima i osigurale njihovu bezbjednost, u saradnji sa svim nadležnim institucijama. Izražavamo punu podršku žrtvama i njihovim porodicama u ovim teškim trenucima“, poručili su iz PSOE-a na društvenoj mreži „Iks“.

Druga velika željeznička tragedija u devet mjeseci

Današnji udes je druga velika željeznička nesreća sa smrtnim posljedicama na španskim brzim prugama u posljednjih devet mjeseci.U sudaru dva voza na jugu zemlje 18. januara ove godine poginulo je najmanje 45 osoba, dok je 170 povrijeđeno. Ta nesreća dogodila se kod Adamuza, kada je voz prevoznika „Irio“, koji je sa oko 300 putnika saobraćao iz Malage ka Madridu, iskliznuo iz šina, prešao na susjedni kolosijek i udario u voz koji je iz Madrida ka Uelvi prevozio oko 200 putnika. Istraga je tada utvrdila da je nesreći, prema dostupnim nalazima, vjerovatno prethodila pukotina na šini.

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Španija voz nesreća

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