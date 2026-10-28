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Francuski Senat usvojio zakon o kolektivnoj odgovornosti: Kazne do 10.000 evra i za mirne učesnike protesta

Francuski Senat usvojio zakon o kolektivnoj odgovornosti: Kazne do 10.000 evra i za mirne učesnike protesta

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Francuski Senat usvojio je zakon o kolektivnoj odgovornosti na protestima. Kazne do 10.000 evra predviđene su i za mirne učesnike demonstracija.

Francuski Senat usvojio zakon o kolektivnoj odgovornosti demonstranata Izvor: Tesson/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski Senat, Gornji dom parlamenta, saopštio je da je usvojio zakon o kolektivnoj odgovornosti za učesnike protesta, koji će biti dalje dostavljen zakonodavcima na razmatranje.

"Senat je usvojio zakon sa 229 glasova 'za i 105 'protiv'", navodi se u saopštenju.

Tekst predviđa da se odgovornost za bilo kakvu štetu dodijeli svim učesnicima protesta, uključujući mirne demonstrante koji nisu direktno umiješani u nanošenje štete. Svima može biti naplaćena kazna do 10.000 evra.

Zakon se suočio sa oštrim kritikama ljevičarskih stranaka, koje smatraju da on krši slobodu učešća u demonstracijama.

Senator iz Zelene stranke (Les Ecologistes) Melani Vogel rekla je da tekst koji su predložile vlasti pretvara mirne demonstrante u žrtvene jarce i da je u suprotnosti sa ustavom. Televizijska stanica BFMTV javila je da su senatori pooštrili zakon tokom diskusija, dodajući niz odredaba.

Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci u pariskim predgrađima izašli na ulice zahtijevajući poboljšanja u svojim školama.

Kasnije su im se pridružili ljudi nezadovoljni rastom cijena, a demonstracije su se proširile na druge regione.

Najveće demonstracije do sada održane su 17. oktobra. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, tog dana na ulice je izašlo oko 550.000 ljudi.

Francuska policija upotrijebila je suzavac, šok-bombe i vodene topove protiv demonstranata.

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Francuska protesti

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