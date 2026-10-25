Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba: U neredima povrijeđena 53 policajca

Francuska policija uhapsila je 1.314 lica tokom protesta širom zemlje, što je upola manje nego prethodnog vikenda, kada je privedeno 2.628 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da su povrijeđena 53 policajca, dok je prethodnog vikenda povrijeđena 1.144 pripadnika policije.

„Brojke su u ovoj fazi još uvijek privremene i biće objedinjene u narednim časovima. Otvoreno je nekoliko istraga“, navedeno je u saopštenju.

Hapšenja su uslijedila nakon izbijanja nasilja na marginama masovnih demonstracija u većim gradovima, organizovanih zbog visokih troškova života.

Prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova, nacionalnim protestima pridružilo se oko 410.000 ljudi, uključujući 110.000 u Parizu.

Službe za vanredne situacije intervenisale su zbog 75 požara, što je znatno manje u odnosu na prethodni vikend, kada su zabilježena 2.025 požara.

Oštećeno je i nekoliko preduzeća, dok su 24 objekta opljačkana. Poređenja radi, tokom protesta 17. oktobra pogođena su 1.522 objekta.

(Mondo)