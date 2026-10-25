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Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba: U neredima povrijeđena 53 policajca

Tokom protesta u Francuskoj uhapšeno 1.314 osoba: U neredima povrijeđena 53 policajca

Autor Mihajlo Popović
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Francuska policija uhapsila je 1.314 lica tokom protesta širom zemlje, što je upola manje nego prethodnog vikenda, kada je privedeno 2.628 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Francuska: Tokom protesta uhapšeno 1.314 lica Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

U saopštenju se navodi da su povrijeđena 53 policajca, dok je prethodnog vikenda povrijeđena 1.144 pripadnika policije.

„Brojke su u ovoj fazi još uvijek privremene i biće objedinjene u narednim časovima. Otvoreno je nekoliko istraga“, navedeno je u saopštenju.

Hapšenja su uslijedila nakon izbijanja nasilja na marginama masovnih demonstracija u većim gradovima, organizovanih zbog visokih troškova života.

Prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova, nacionalnim protestima pridružilo se oko 410.000 ljudi, uključujući 110.000 u Parizu.

Službe za vanredne situacije intervenisale su zbog 75 požara, što je znatno manje u odnosu na prethodni vikend, kada su zabilježena 2.025 požara.

Oštećeno je i nekoliko preduzeća, dok su 24 objekta opljačkana. Poređenja radi, tokom protesta 17. oktobra pogođena su 1.522 objekta.

(Mondo)

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Francuska protesti

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